Карантин в Україні продовжать до кінця літа

Кабмін продовжить карантин до кінця серпня, дізнався політик / УНІАН

Кабінет міністрів хоче, щоб карантин в Україні, запроваджений через коронавірус COVID-19, діяв до кінця серпня 2021 року.

Уряд у середу, 16 червня, продовжить обмежувальні заходи до 31 серпня, навів у Telegram відомості прем'єр-міністра Дениса Шмигаля нардеп Олексій Гончаренко.

"Уряд офіційно сьогодні продовжить карантин до 31 серпня 2021 року", – опублікував політик слова прем'єра.

Нагадаємо, у березні минулого року почалася пандемія коронавірусу. У середині березня 2020 року Україна вперше запровадила карантин для боротьби з поширенням COVID-19.

Спочатку обмежувальні заходи були загальнонаціональними та дуже суворими, а пізніше їх пом'якшили. Потім карантин зробили адаптивним.

Під час адаптивного карантину Україну поділено на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони. У зеленій зоні найслабші карантинні заходи, а у червоній – найсуворіші.

Всі регіони нашої країни станом на 9 червня стали зеленими.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що карантин необхідно продовжити, оскільки вірус ще не подолано. Глава МОЗ зазначав, що повинні працювати такі головні протиепідемічні обмеження – носіння масок у громадських будівлях та у транспорті, дотримання дистанції та гігієна рук.

В Україні карантин вже не раз продовжували, востаннє – до 30 червня.