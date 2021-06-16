Карантин в Україні продовжать до кінця літа

Обмежувальні заходи сьогодні продовжить уряд, дізнався нардеп.
Кабінет міністрів хоче, щоб карантин в Україні, запроваджений через коронавірус COVID-19, діяв до кінця серпня 2021 року.
Уряд у середу, 16 червня, продовжить обмежувальні заходи до 31 серпня, навів у Telegram відомості прем'єр-міністра Дениса Шмигаля нардеп Олексій Гончаренко.
"Уряд офіційно сьогодні продовжить карантин до 31 серпня 2021 року", – опублікував політик слова прем'єра.
Нагадаємо, у березні минулого року почалася пандемія коронавірусу. У середині березня 2020 року Україна вперше запровадила карантин для боротьби з поширенням COVID-19.
Спочатку обмежувальні заходи були загальнонаціональними та дуже суворими, а пізніше їх пом'якшили. Потім карантин зробили адаптивним.
Під час адаптивного карантину Україну поділено на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони. У зеленій зоні найслабші карантинні заходи, а у червоній – найсуворіші.
Всі регіони нашої країни станом на 9 червня стали зеленими.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що карантин необхідно продовжити, оскільки вірус ще не подолано. Глава МОЗ зазначав, що повинні працювати такі головні протиепідемічні обмеження – носіння масок у громадських будівлях та у транспорті, дотримання дистанції та гігієна рук.
В Україні карантин вже не раз продовжували, востаннє – до 30 червня.