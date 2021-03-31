Київ з 5 квітня посилює карантин: Кличко перерахував нові заборони / УНІАН

Через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт працюватиме тільки за спецперепустками. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня, заявив мер Києва Віталій Кличко.

Весь громадський транспорт (і наземний, і метро) перевозитиме людей тільки за спецперепустками. Тобто, виключно працівників підприємств критичної інфраструктури, пояснив Кличко у своєму телеграм-каналі у середу, 31 березня.

Ось список обмежень через коронавірус, які набудуть чинності в Києві 5 квітня і триватимуть щонайменше до 16 квітня:

Весь громадський транспорт - і наземний, і метро - працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Керівники підприємств та установ мають відправити співробітників на віддалену роботу. Або, за можливістю, надати відпустку.

Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на виніс або доставку. Як, власне, мають працювати з 20 березня.

Продуктові ярмарки припиняються з 1 квітня.

Кличко закликав правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами та громадянами.

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