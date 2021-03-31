Київ з 5 квітня посилює карантин: Кличко перерахував нові заборони

Весь громадський транспорт (і наземний, і метро) перевозитиме людей тільки за спецперепустками.
Через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт працюватиме тільки за спецперепустками. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня, заявив мер Києва Віталій Кличко.
Весь громадський транспорт (і наземний, і метро) перевозитиме людей тільки за спецперепустками. Тобто, виключно працівників підприємств критичної інфраструктури, пояснив Кличко у своєму телеграм-каналі у середу, 31 березня.
Ось список обмежень через коронавірус, які набудуть чинності в Києві 5 квітня і триватимуть щонайменше до 16 квітня:
- Весь громадський транспорт - і наземний, і метро - працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.
- Керівники підприємств та установ мають відправити співробітників на віддалену роботу. Або, за можливістю, надати відпустку.
- Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на виніс або доставку. Як, власне, мають працювати з 20 березня.
- Продуктові ярмарки припиняються з 1 квітня.
Кличко закликав правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами та громадянами.
Карантин в Україні - про що йшлося раніше:
- 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні. До 9 квітня у столиці забороняється проведення масових заходів, робота закладів культури, торгово-розважальних центрів та закладів сфери громадського харчування. Певні обмеження діють і в роботі громадського транспорту.
- 23 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про те, що Україна увійшла в третю хвилю пандемії коронавірусу і зазначив, що однією з причин погіршення ситуації в країні є британський штам.
Автор: Адріана Бубновська