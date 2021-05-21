УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Київ знову вирвався вперед: опубліковано свіжу статистику щодо COVID-19 в Україні

21 травня 2021, 08:23
Прослухати новину
Зупинити

За добу поставили трохи менше п'яти тисяч нових діагнозів "коронавірус". Столиця лідирує за кількістю виявлених хворих.

коронавірус
За добу від коронавірусу одужали майже 13 тис. українців / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 21 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у​​4 984 жителів країни. Зокрема захворіли 278 дітей і 97 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 1 785 осіб; летальних випадків - 202, одужали 12 845 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354) та Київській (348) областях.

false
Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 21 травня / https://t.me/mozofficial/1194

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 175 382 людини;
  • одужали - 1 929 039 осіб;
  • летальних випадків - 49 101;
  • проведено ПЛР-тестів - 9 970 045.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 453 випадки;
  • Вінницька область - 134 випадки;
  • Волинська область - 170 випадків;
  • Дніпропетровська область - 405 випадків;
  • Донецька область - 408 випадків;
  • Житомирська область - 117 випадків;
  • Закарпатська область - 47 випадків;
  • Запорізька область - 354 випадки;
  • Івано-Франківська область - 85 випадків;
  • Київська область - 348 випадків;
  • Кіровоградська область - 66 випадків;
  • Луганська область - 56 випадків;
  • Львівська область - 269 випадків;
  • Миколаївська область - 214 випадків;
  • Одеська область - 201 випадок;
  • Полтавська область - 183 випадки;
  • Рівненська область - 236 випадків;
  • Сумська область - 191 випадок;
  • Тернопільська область - 122 випадки;
  • Харківська область - 299 випадків;
  • Херсонська область - 154 випадки;
  • Хмельницька область - 121 випадок;
  • Черкаська область - 139 випадків;
  • Чернівецька область - 77 випадків;
  • Чернігівська область - 135 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

читайте такожІнфекціоніст розповіла правду про смертність в Україні

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • 18 травня в Україну прибула ще одна партія вакцини від коронавірусу Pfizer. Її доставили в аеропорт "Київ".
  • Молекулярні біологи з Канади заявили, що створили першу вакцину від коронавірусу, яка складається з рослинних елементів. Препарат вже пройшов початкову фазу клінічних випробувань.
  • На Україну чекають ще кілька хвиль зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Причина в тому, що в країну потраплятимуть нові мутації COVID-19. Таку думку озвучив сімейний лікар, лікар-інфекціоніст Віктор Петров. За його словами, потрібно терміново прискорити вакцинацію від коронавірусу.
  • Тим часом фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що можливість появи нових штамів COVID-19 складно прогнозувати.

МОЗ коронавірус новини України коронавірус в Україні коронавірус в Києві коронавірус новини коронавірус карта коронавірус статистика
Зараз ви переглядаєте новину «Київ знову вирвався вперед: опубліковано свіжу статистику щодо COVID-19 в Україні». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Катя Осадча показала колекцію своїх наймодніших вишиванокКатя Осадча показала колекцію своїх наймодніших вишиванок "Сусідам пощастило": ведуча 1+1 топлес з подругами влаштували фотосесію на балконі"Сусідам пощастило": ведуча 1+1 топлес з подругами влаштували фотосесію на балконі Як почистити вуха швидко і без ватних паличокЯк почистити вуха швидко і без ватних паличок Лікар назвав три продукти, які потрібно їсти під час хворобиЛікар назвав три продукти, які потрібно їсти під час хвороби Синоптик назвав найспекотніший місяць літа 2021 в УкраїніСиноптик назвав найспекотніший місяць літа 2021 в Україні

Останні новини

08:18
Гороскоп на сьогодні 22 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: зустріч з половинкою та загрози
07:46
"Українці у вишиванках бидло, а парад х**ня": скандалістку з Харкова виперли з роботи
07:45
Розпродаж в Steam: Cyberpunk 2077, "Відьмак 3" і багато іншого Відео
07:08
Нові міністри щомісяця: чи наважиться влада замінити прем'єра Погляд
06:32
Україні загрожують тарифні бунти: експерт назвав головну причину Відео
Реклама
06:15
Політолог розкрив несподівану роль України у зустрічі Байдена і Путіна Відео
06:02
Удар по Порошенку: ексгенпрокурор пояснив несподіваний поворот у справі Медведчука Відео
05:34
Експерт розповів, як у США виступили проти Байдена і за Україну щодо СП-2 Відео
05:33
Чи загрожує Порошенку реальний вирок: аналітик дав прогноз Відео
05:05
З Днем святого Миколая 2021: привітання в прозі, вірші і картинки
04:22
Українцям пообіцяли тепло до +26°, але попередили про зливи з грозами Відео
03:52
Українська гімнастка засвітила шикарні груди на пікантному фото
03:02
День святого Миколая 2021: не можна робити на Ніколу Зимового Відео
02:17
Експерт розповів, чи будуть наслідки "наїзду" Зеленського на Меркель і Макрона Відео
01:36
Гороскоп на завтра 23 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: кому загрожує фатальне знайомство
00:49
Ремастер культової Samorost став безплатним на всіх платформах Відео
00:19
Синоптик назвав найспекотніший місяць літа 2021 в Україні Відео
00:10
Продюсер озвучив сенс участі Go-A на Євробаченні і де взяти грошей на новий конкурс Відео
21 травня, п'ятниця
23:54
Євробачення-2022: хто з артистів зобов'язаний поїхати на конкурс Відео
23:26
"План Б і План С": Разумков розповів, що робити Україні з Північним потоком-2 Відео
Реклама
23:15
Експерт оцінив ймовірність "політичної перемоги" України на Євробаченні
23:09
Повний місяць у травні 2021: коли настане, що можна робити і як змінити життя Відео
23:02
США вдарили новими санкціями по Росії Відео
22:44
Чому ескалація між Палестиною та Ізраїлем була не останньою Погляд
22:37
Синоптики розповіли, чи слід чекати на "сюрпризи" від погоди на вихідних Відео
22:32
Чому "вишиванка-косовортка" Зеленського - далеко не останній привід для хейта - експерт Відео
21:58
Розмитнювати авто в Україні збираються через Дію Відео
21:57
Зеленський схвалив нові санкції: повний перелік юросіб, які потрапили під заборону Відео
21:38
Разумков зізнався, чому й досі не прищепився від коронавірусу Відео
21:11
Як Путін випадково врятував рейтинг Зеленського Погляд
21:03
Зеленський впровадив санкції проти "злодіїв у законі": хто потрапив до списку Відео
21:02
День святого Миколая Весняного 22 травня: що робити в його свято в травні
20:55
Побиття поліцейського колегами у Дніпрі: ЗМІ дізналися про махінації зі звільненням Відео
20:05
OnePlus випустить розумний годинник в стилі Cyberpunk 2077 Відео
20:02
У столиці "героїня парковки" залізла на евакуатор і відбивалася від копів Відео
19:52
Українському немовляті зібрали 60 мільйонів на найдорожчі ліки у світі
19:32
США вимагатимуть "бонусів" від РФ за відмову від санкцій щодо Північного потоку-2 Погляд
19:06
У Росії загинули 10 робітників – головні подробиці та ключова причина Відео
19:05
Лавров вибухнув порівнянням США і країн Балтії з "гопниками" Відео
19:00
Пам'ятайте Clubhouse? Соцмережа запустила Android-версію програми в Україні
Реклама
18:39
У Києві п'яна "вдрабадан" жінка протаранила авто, називаючись"полковником поліції"
18:39
Окупанти почали дірявити дно Азовського моря заради потреб Криму
18:22
Санта Дімопулос відзначає 34-річчя - творчий шлях і кращі пісні дівчини Відео
17:55
У космічному симуляторі No Man's Sky проходить кросовер з Mass Effect Відео
17:25
Лідер ХАМАС схоплений на території Палестини Відео
17:24
Суд залишив Медведчука під домашнім арештом Відео
17:21
Під Одесою жінка-логопединя і її чоловік-педофіл розбещували дітей Відео
17:11
Крутіше за Роналду: півзахисник збірної України став гравцем місяця в Італії Відео
17:09
Колишній Слави Камінської зізнався, чи даватиме гроші дітям
16:53
Зірка Слуги народу публічно показала трусики у спокусливій позі
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти