Київ знову вирвався вперед: опубліковано свіжу статистику щодо COVID-19 в Україні

За добу від коронавірусу одужали майже 13 тис. українців / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 21 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у​​4 984 жителів країни. Зокрема захворіли 278 дітей і 97 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 1 785 осіб; летальних випадків - 202, одужали 12 845 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354) та Київській (348) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 21 травня / https://t.me/mozofficial/1194

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 175 382 людини;

одужали - 1 929 039 осіб;

летальних випадків - 49 101;

проведено ПЛР-тестів - 9 970 045.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях

м. Київ - 453 випадки;

Вінницька область - 134 випадки;

Волинська область - 170 випадків;

Дніпропетровська область - 405 випадків;

Донецька область - 408 випадків;

Житомирська область - 117 випадків;

Закарпатська область - 47 випадків;

Запорізька область - 354 випадки;

Івано-Франківська область - 85 випадків;

Київська область - 348 випадків;

Кіровоградська область - 66 випадків;

Луганська область - 56 випадків;

Львівська область - 269 випадків;

Миколаївська область - 214 випадків;

Одеська область - 201 випадок;

Полтавська область - 183 випадки;

Рівненська область - 236 випадків;

Сумська область - 191 випадок;

Тернопільська область - 122 випадки;

Харківська область - 299 випадків;

Херсонська область - 154 випадки;

Хмельницька область - 121 випадок;

Черкаська область - 139 випадків;

Чернівецька область - 77 випадків;

Чернігівська область - 135 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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