Київ знову вирвався вперед: опубліковано свіжу статистику щодо COVID-19 в Україні

За добу поставили трохи менше п'яти тисяч нових діагнозів "коронавірус". Столиця лідирує за кількістю виявлених хворих.
Станом на ранок п'ятниці, 21 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у4 984 жителів країни. Зокрема захворіли 278 дітей і 97 медпрацівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 1 785 осіб; летальних випадків - 202, одужали 12 845 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354) та Київській (348) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 175 382 людини;
- одужали - 1 929 039 осіб;
- летальних випадків - 49 101;
- проведено ПЛР-тестів - 9 970 045.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за добу по областях
- м. Київ - 453 випадки;
- Вінницька область - 134 випадки;
- Волинська область - 170 випадків;
- Дніпропетровська область - 405 випадків;
- Донецька область - 408 випадків;
- Житомирська область - 117 випадків;
- Закарпатська область - 47 випадків;
- Запорізька область - 354 випадки;
- Івано-Франківська область - 85 випадків;
- Київська область - 348 випадків;
- Кіровоградська область - 66 випадків;
- Луганська область - 56 випадків;
- Львівська область - 269 випадків;
- Миколаївська область - 214 випадків;
- Одеська область - 201 випадок;
- Полтавська область - 183 випадки;
- Рівненська область - 236 випадків;
- Сумська область - 191 випадок;
- Тернопільська область - 122 випадки;
- Харківська область - 299 випадків;
- Херсонська область - 154 випадки;
- Хмельницька область - 121 випадок;
- Черкаська область - 139 випадків;
- Чернівецька область - 77 випадків;
- Чернігівська область - 135 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Коронавірус в Україні - останні новини:
- 18 травня в Україну прибула ще одна партія вакцини від коронавірусу Pfizer. Її доставили в аеропорт "Київ".
- Молекулярні біологи з Канади заявили, що створили першу вакцину від коронавірусу, яка складається з рослинних елементів. Препарат вже пройшов початкову фазу клінічних випробувань.
- На Україну чекають ще кілька хвиль зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Причина в тому, що в країну потраплятимуть нові мутації COVID-19. Таку думку озвучив сімейний лікар, лікар-інфекціоніст Віктор Петров. За його словами, потрібно терміново прискорити вакцинацію від коронавірусу.
- Тим часом фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що можливість появи нових штамів COVID-19 складно прогнозувати.
Автор: Анна Багрій