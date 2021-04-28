Київ виходить з локдауну: Кличко назвав дату

Віталій Кличко заявив, що в Києві послабили карантин / Facebook

Жорсткий карантин в Києві скасували, повідомив у середу, 28 квітня, мер Києва Віталій Кличко.

"Відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій Києва, що складається з епідеміологів, вірусологів та інших фахівців. Вони ухвалили рішення, враховуючи епідеміологічну ситуацію, що з 1 травня в Києві послаблюють карантин. З 1 травня відновлює роботу у звичайному режимі без спецперепусток громадський транспорт. З 5 травня діти повернуться до школи", - розповів Кличко під час брифінгу.

Кличко уточнив, що 1 травня відновлять роботу:

весь наземний громадський транспорт і метро у звичайному режимі (з дотриманням певних норм)

заклади торгівлі

торгово-розважальні центри

ринок

ярмарок

громадське харчування

спортивні зали та фітнес-центри

Центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси).

"5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах. Також у столиці відновлять приймання документів для зарахування дітей до першого класу на наступний навчальний рік", - уточнив мер.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 28 квітня

За останню добу в Києві виявили 1070 випадків зараження коронавірусом, померло 40 осіб, одужало - 1 174.

Усього в Києві захворіло 193 690 осіб, померло - 4 537, вилікувалися - 122 047.

Карантин у Києві - про що йшлося раніше: