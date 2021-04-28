Київ виходить з локдауну: Кличко назвав дату

Карантин у Києві послабили. Громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі без спецперепусток з 1 травня.
Жорсткий карантин в Києві скасували, повідомив у середу, 28 квітня, мер Києва Віталій Кличко.
"Відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій Києва, що складається з епідеміологів, вірусологів та інших фахівців. Вони ухвалили рішення, враховуючи епідеміологічну ситуацію, що з 1 травня в Києві послаблюють карантин. З 1 травня відновлює роботу у звичайному режимі без спецперепусток громадський транспорт. З 5 травня діти повернуться до школи", - розповів Кличко під час брифінгу.
Кличко уточнив, що 1 травня відновлять роботу:
- весь наземний громадський транспорт і метро у звичайному режимі (з дотриманням певних норм)
- заклади торгівлі
- торгово-розважальні центри
- ринок
- ярмарок
- громадське харчування
- спортивні зали та фітнес-центри
- Центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси).
"5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах. Також у столиці відновлять приймання документів для зарахування дітей до першого класу на наступний навчальний рік", - уточнив мер.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 28 квітня
За останню добу в Києві виявили 1070 випадків зараження коронавірусом, померло 40 осіб, одужало - 1 174.
Усього в Києві захворіло 193 690 осіб, померло - 4 537, вилікувалися - 122 047.
Карантин у Києві - про що йшлося раніше:
- Ситуація з коронавірусом у Києві почала стабілізуватися, і чиновники столичної адміністрації допускають, що Київ може покинути червону зону карантин.
- Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що на Великдень в Україні карантинних обмежень не запроваджуватимуть.
- Київ стане наступним регіоном, який вийде з червоної зони карантину. Відповідне подання до Державної комісії з питань ТЕБ і НС подало Міністерство охорони здоров'я, заявив 27 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.