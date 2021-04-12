Киянам транспортний локдаун "коштував" понад 80 млн грн

Підраховано збитки транспорту від локдауну / УНІАН

Тиждень транспортного колапсу в столиці України і пов'язаний з ним час, який кияни втрачали в заторах, коштував їм 81,3 млн гривень, йдеться в дослідженні консалтингового агентства А+С Україна.

У перший день локдауна, в понеділок, 5 квітня, затримка в дорозі склала 58%. У п'ятницю, 9 квітня, цей показник знизився та склав 42%.

"42% середньодобової затримки в п'ятницю - це вже майже стільки ж, як у п'ятницю на позаминулому тижні, коли у нас ще був справжній громадський транспорт", - зазначили експерти.

Дослідники запевняють, що як такого транспортного колапсу в Києві не було.

"Чому? Роздали достатньо пропусків? Ефективно перерозподілилися? Відклали справи? Складно сказати, можливо все і відразу, а можливо щось одне більшою мірою. Наслідки від рішення про закриття громадського транспорту будуть більш тривалими і непрямими. Не хочемо нікого лякати, але все тільки розпочинається", - резюмували в А+С.

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Вартість транспортних втрат в агентстві розраховують за допомогою моделі міської мобільності Києва і сумарних втрат часу за день, які визначають за допомогою сервісу TomTom. Кількість втрачених годин множать на вартість однієї години роботи (для Києва це 105 гривень).

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