Киянам транспортний локдаун "коштував" понад 80 млн грн

Вартість транспортних втрат в агентстві розраховують за допомогою моделі міської мобільності Києва.
Тиждень транспортного колапсу в столиці України і пов'язаний з ним час, який кияни втрачали в заторах, коштував їм 81,3 млн гривень, йдеться в дослідженні консалтингового агентства А+С Україна.
У перший день локдауна, в понеділок, 5 квітня, затримка в дорозі склала 58%. У п'ятницю, 9 квітня, цей показник знизився та склав 42%.
"42% середньодобової затримки в п'ятницю - це вже майже стільки ж, як у п'ятницю на позаминулому тижні, коли у нас ще був справжній громадський транспорт", - зазначили експерти.
Дослідники запевняють, що як такого транспортного колапсу в Києві не було.
"Чому? Роздали достатньо пропусків? Ефективно перерозподілилися? Відклали справи? Складно сказати, можливо все і відразу, а можливо щось одне більшою мірою. Наслідки від рішення про закриття громадського транспорту будуть більш тривалими і непрямими. Не хочемо нікого лякати, але все тільки розпочинається", - резюмували в А+С.
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Вартість транспортних втрат в агентстві розраховують за допомогою моделі міської мобільності Києва і сумарних втрат часу за день, які визначають за допомогою сервісу TomTom. Кількість втрачених годин множать на вартість однієї години роботи (для Києва це 105 гривень).
Коронавірус в Києві:
- У Києві за минулу добу від ускладнень коронавірусної хвороби померли 42 людини.
- 11 квітня в столиці зареєстровано 537 підтверджених випадків-19, а також 42 летальних випадки.
- Було госпіталізовано 76 хворих-19, ще 287 осіб потрапили до лікарень з підозрою на коронавірусну хворобу та пневмоніями.
- Одужали за минулу добу 148 осіб.
- Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (160), Дніпровському (67) та Подільському (64) районах. Всього в столиці з початку пандемії covid-19 підтверджено у 177 тисяч 106 осіб, померли 3 тисячі 932, одужали 111 тисяч 216 осіб.