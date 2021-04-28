Киянку паралізувало через три дні після щеплення вакциною CoviShield

Киянка отримала щеплення, а через три дні її госпіталізували / Reuters

53-річній киянці зробили щеплення вакциною індійського виробництва CoviShield, а через три дні її госпіталізували. Жінку паралізувало. Вже майже місяць вона прикута до ліжка.

Чи є зв'язок між щепленням та паралічем, з'ясовує спеціальна комісія, повідомляє ТСН.

Жінка прищепилася препаратом CoviShield. На другий день у неї піднялася температура. На третій її паралізувало: все, що нижче рук, вона не відчуває.

Киянці діагностували мієліт - запалення спинного мозку. Це захворювання провокує інфекція, проте ані в крові, ані в лімфі інфекції не знайшли.

читайте такожЛікар розвінчав популярний міф про зв'язок коронавірусу та параліч обличчя"Я не виключаю зв'язку з вакцинацією лише на тій умові, що були виключені інші інфекційні агенти", — заявив завідувач відділу нейроінфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Павло Дяченко.

Зазначимо, в авторитетних медичних журналах були публікації, в яких вчені розглядали випадки поперечного мієліту після вакцинації. Подібних випадків по всьому світу було не більше сотні на мільйони вакцинованих.

Смерть військовослужбовця ЗСУ в Одеській області - про що раніше писав Главред: