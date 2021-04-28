Киянку паралізувало через три дні після щеплення вакциною CoviShield

Жінці діагностували мієліт - запалення спинного мозку. Учені розглядали такі випадки після вакцинації. Їх не більше сотні по всьому світу.
53-річній киянці зробили щеплення вакциною індійського виробництва CoviShield, а через три дні її госпіталізували. Жінку паралізувало. Вже майже місяць вона прикута до ліжка.
Чи є зв'язок між щепленням та паралічем, з'ясовує спеціальна комісія, повідомляє ТСН.
Жінка прищепилася препаратом CoviShield. На другий день у неї піднялася температура. На третій її паралізувало: все, що нижче рук, вона не відчуває.
Киянці діагностували мієліт - запалення спинного мозку. Це захворювання провокує інфекція, проте ані в крові, ані в лімфі інфекції не знайшли.
читайте такожЛікар розвінчав популярний міф про зв'язок коронавірусу та параліч обличчя"Я не виключаю зв'язку з вакцинацією лише на тій умові, що були виключені інші інфекційні агенти", — заявив завідувач відділу нейроінфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Павло Дяченко.
Зазначимо, в авторитетних медичних журналах були публікації, в яких вчені розглядали випадки поперечного мієліту після вакцинації. Подібних випадків по всьому світу було не більше сотні на мільйони вакцинованих.
Смерть військовослужбовця ЗСУ в Одеській області - про що раніше писав Главред:
- 23 березня померла військовослужбовець Збройних сил України Інна Нарожна.
- 21 березня жінку вакцинували препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield.
- 24 березня в МОЗ України зробили офіційну заяву щодо смерті військовослужбовця Збройних сил України в Одеській області.
- У відомстві зазначили, що протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у жінки не було.
- Крім того, в той же день з того ж флакона вакцини були щеплені ще 9 осіб. Несприятливих наслідків після імунізації в інших пацієнтів не зареєстрували.
- 24 березня стали відомі результати судмедекспертизи. У МОЗ повідомили, що жінка померла через гостру серцево-судинну недостатність. Крім того, у жінки також виявили атеросклеротичний кардіосклероз.
- Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій заявив, що причина смерті Нарожної є поширеною та трапляється щодня у людей, які не були вакциновані.
- За фактом смерті військовослужбовця ЗСУ пообіцяли провести повноцінне розслідування.