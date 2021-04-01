Києву за однієї умови загрожує комендантська година – Рубан

У Києві можуть запровадити комендантську годину в одному випадку, поділився Олег Рубан / УНІАН

Очільник Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що у столиці за однієї умови можуть запровадити комендантську годину для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

Комендантська година в Києві можлива, якщо лікарні будуть повністю перевантажені, розповів чиновник у коментарі Сьогодні.

Рубан додав, що питання про запровадження комендантської години – це рівень Верховної Ради та Кабміну, а не місцевої влади.

"Запровадження комендантської години – це рівень Кабміну і Верховної Ради, оскільки у цьому процесі мають бути залучені Нацполіція й Нацгвардія. Комендантську годину можуть запровадити, коли буде повне перевантаження ліжок у лікарнях. Поки такого немає...", – заявив співрозмовник.

Коронавірус в Києві та карантин – головні факти

В Україні та зокрема у столиці з 12 березня минулого року стартував карантин для боротьби з коронавірусом. Спочатку він був загальнонаціональним й дуже суворим, а пізніше – адаптивним – долю обмежувальних заходів довірили місцевій владі.

Країну поділено на зелену, жовту, помаранчеву й червону зону. У зеленій зоні найслабший карантин, а у червоній – найсуворіший.

У березні поточного року в столиці серйозно зросла кількість хворих, та влада з 20 числа до 9 квітня вирішила посилити обмежувальні заходи.

Карантин не допоміг – хворих не стало менше, й обмежувальні заходи ще більш посилили. "Карантинні гайки" ще більше закрутять з 5 квітня як мінімум до 16 числа.

Станом на 1 квітня COVID-19 у Києві діагностовано у 163 441 особи, одужали 106 217 пацієнтів, а померли 3 449 інфікованих.

У столичних лікарнях на 31 березня завантаженість ліжок з киснем становила 84,3%, поділилися у МОЗ.

Як в Україні запроваджується комендантська година – що потрібно знати