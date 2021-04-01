Києву за однієї умови загрожує комендантська година – Рубан

Карантин в Києві може стати ще жорсткішим, якщо лікарні будуть перевантажені, поділилися у столичній Держспоживслужбі.
Очільник Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що у столиці за однієї умови можуть запровадити комендантську годину для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.
Комендантська година в Києві можлива, якщо лікарні будуть повністю перевантажені, розповів чиновник у коментарі Сьогодні.
Рубан додав, що питання про запровадження комендантської години – це рівень Верховної Ради та Кабміну, а не місцевої влади.
"Запровадження комендантської години – це рівень Кабміну і Верховної Ради, оскільки у цьому процесі мають бути залучені Нацполіція й Нацгвардія. Комендантську годину можуть запровадити, коли буде повне перевантаження ліжок у лікарнях. Поки такого немає...", – заявив співрозмовник.
Коронавірус в Києві та карантин – головні факти
В Україні та зокрема у столиці з 12 березня минулого року стартував карантин для боротьби з коронавірусом. Спочатку він був загальнонаціональним й дуже суворим, а пізніше – адаптивним – долю обмежувальних заходів довірили місцевій владі.
Країну поділено на зелену, жовту, помаранчеву й червону зону. У зеленій зоні найслабший карантин, а у червоній – найсуворіший.
У березні поточного року в столиці серйозно зросла кількість хворих, та влада з 20 числа до 9 квітня вирішила посилити обмежувальні заходи.
Карантин не допоміг – хворих не стало менше, й обмежувальні заходи ще більш посилили. "Карантинні гайки" ще більше закрутять з 5 квітня як мінімум до 16 числа.
Станом на 1 квітня COVID-19 у Києві діагностовано у 163 441 особи, одужали 106 217 пацієнтів, а померли 3 449 інфікованих.
У столичних лікарнях на 31 березня завантаженість ліжок з киснем становила 84,3%, поділилися у МОЗ.
Як в Україні запроваджується комендантська година – що потрібно знати
- Комендантську годину в Україні можуть запровадити, якщо в країні почне працювати режим надзвичайного стану.
- Для запровадження НС необхідні рішення президента й Верховної Ради. Спочатку глава держави має підписати указ про запровадження такого режиму. Потім введення НС в Україні має затвердити парламент.
- Такий режим запроваджується лише у тому разі, коли під загрозою знаходиться "життя нації".