Китай різко відповів на "злив" зі США щодо походження коронавірусу

У КНР зробили заяву про походження коронавірусу / Фото Reuters

Офіційний Пекін відповів на інформацію, поширену ЗМІ з посиланням на звіт американської розвідки про те, що коронавірус міг поширитися в результаті витоку з китайської лабораторії.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що інформація про хворобу в листопаді 2019 року трьох співробітників Уханьского Інституту вірусології не відповідає дійсності, повідомляє РІА Новості.

Офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь нагадав про те, що Уханьський інститут вірусології в березні опублікував заяву, в якій говорилося, що до 30 грудня 2019 року вчені не стикалися з новою коронавірусною інфекцією.

Згідно із заявою, станом на 23 березня 2021 року жоден співробітник інституту не заражався коронавірусною інфекцією.

"Тому публікація про хворобу трьох співробітників Уханьского інституту вірусології абсолютно не відповідають дійсності", - сказав Чжао Ліцзянь.

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Нові дані про походження коронавірусу:

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на звіт американської розвідки написало про те, що симптоми дослідників, які працювали в лабораторії з вивчення коронавірусів та інших патогенів, нагадували як COVID-19, так і ГРВІ.

Відзначається, що троє вчених Уханьского Інституту вірусології в Китаї лікувалися в медустанові ймовірно від коронавірусної інфекції в листопаді 2019 року, тобто за місяць до початку пандемії COVID-19.

Ці дані можуть свідчити на користь гіпотези про витік SARS-CoV-2 з китайської лабораторії.

Звідки взявся коронавірус: