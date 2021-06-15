Китайський вчений спростував витік коронавірусу з Уханьської лабораторії

Китайський вчений спростовує витік коронавірусу з Уханьської лабораторії / GettyImages

Провідний китайський вчений Уханьського Інституту вірусології Ши Чженлі спростувала популярні в США твердження про те, що джерелом коронавірусу нібито стала лабораторія інституту.

В інтерв'ю таблоїду The New York Times Ши Чженлі заявила про те, що немає доказів, що підтверджують вихід вірусу з даного інституту, писати Інтерфакс-Україна.

"Як, чорт візьми, я можу представити докази чогось, якщо не існує ніяких доказів?", - сказала Ши Чжэнли.

Крім цього, дослідник спростувала інформацію про те, що три вчені з Інституту скаржилися на симптоми, схожі із зараженням коронавірусною інфекцією, ще за місяць до реєстрації перших випадків COVID-19.

Зазначимо, раніше The New York Times, посилаючись на високопоставлених чиновників адміністрації США писала, що в розпорядженні у американської розвідки є ще не досліджені дані, які можуть підтвердити факт джерела пандемії коронавірусу.

Ши Чженлі однією з перших китайських експертів ще на початку грудня 2020 року попереджала світове суспільство про поширення нових видів коронавірусу.

За її твердженням, переносниками нових видів коронавірусу, які можуть передаватися людині, є кажани з півдня і південному заході Китаю.

Як повідомляв Главред раніше, президент США Джо Байден доручив розвідслужбам країни " подвоїти зусилля" в рамках пошуку джерела походження коронавірусу і протягом 90 днів надати перші результати. При цьому він звернув увагу на Китай.

Нагадаємо, в кінці травня видання The Wall Street Journal з посиланням на звіт американської розвідки повідомляло, що троє вчених Уханьского Інституту вірусології в Китаї лікувалися в медустанові ймовірно від коронавірусної інфекції в листопаді 2019 року, тобто за місяць до початку пандемії COVID-19. Ці дані можуть свідчити на користь гіпотези про витоку SARS-CoV-2 з китайської лабораторії.