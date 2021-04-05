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Кличко не виключив комендантську годину і попередив про "колапс" через COVID-19

5 квітня 2021, 16:51
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Мер Києва пояснив, що необхідно для оголошення комендантської години.

Кличко не виключив комендантську годину через коронавірус
У Києві критична ситуація з коронавірусом / УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що комендантська година може з'явитися як протиепідемічний захід.

Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, такий крок може бути зроблений в разі, якщо будуть зашкалювати цифри по захворюваності COVID-19.

За його словами, для оголошення комендантської години в Україні необхідне відповідне рішення керівництва країни.

"Що стосується комендантської години, ми знаємо, що зараз її ввели багато країн Європи і нового нічого не придумали. Є два шляхи зараз. Перший - вакцинація, до тих пір, поки у нас вакцини достатньої кількості немає, залишається той же шлях розірвати ланцюжок захворюваності. Якщо цифри будуть зараз зашкалювати і відбудеться колапс медичної системи, у нас іншого виходу не буде, як переходити до надзвичайного стану", - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що в Києві лікарні майже повністю заповнені пацієнтами, у яких спостерігається складний перебіг хвороби.

"І тільки з цим пов'язано те, що ми обмежуємо пересування людей в Києві, це вимушені речі", — сказав він.

Кличко підкреслив, що система охорони здоров'я працює на граничному навантаженні.

"Ми дбаємо про те, щоб наші лікарі були здатні надати допомогу. Ми дуже близько підходимо до того, що може статися колапс медичної системи. Коли ті, хто нас зараз дивляться, подзвонять і скажуть, що їм погано, лікарі скажуть, що не можуть допомогти. Щоб не довести до такого, ми ввели обмеження. Вони непопулярні, Я розумію, що вони незручні для більшості, але при можливості залишайтеся, будь ласка, вдома", — додав мер Києва.

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Коронавірус в Україні:

  • Як стало відомо вранці 5 квітня, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 10 179 жителів країни. У тому числі захворіла 431 дитина і 152 медпрацівника.
  • Було госпіталізовано 3 275 осіб ; летальних випадків - 254; одужали - 4946 осіб.
  • За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків covid-19 зареєстрували у Харківській (1155), Львівській (1121), Дніпропетровській (1003), Одеській (660), Київській (619) областях.
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