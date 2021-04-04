Кличко допустив продовження локдауну в Києві після 16 квітня

За словами мера Києва, ситуація через коронавірус в столиці дуже складна.
Мер Києва Віталій Кличко розповів, що після 16 квітня карантин у столиці можуть продовжити.
За його словами, зараз ситуація з коронавірусом в Києві дуже складна.
"Ситуація складна. Щодня госпіталізуємо по 500, 600, 700 осіб. Лікарні зараз майже повні. Збільшується кількість людей, які потребують кисневої підтримки. Більше трьох тисяч пацієнтів перебувають у важкому стані. Від 40 до 50 осіб на добу на жаль вмирають від вірусу. Що стосується колапсу медичної системи: ми намагаємося робити все, щоб цього не сталося", - говорить Кличко.
Кличко зазначає, що суворий локдаун в Києві може завершиться 16 квітня, але не виключив продовження локдауну.
"Все залежатиме від ситуації. Якщо ситуація покращиться, то локдаун завершиться 16 квітня, якщо ситуація не покращиться і будемо бачити, що кількість хворих зростає, то не виключаємо що локдаун буде продовжений", - зазначив Кличко, передає телеканал Інтер.
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Кличко також нагадав, що в Києві з 5 квітня забороняють роботу шкіл і садочків, а також в транспорт пускатимуть виключно за спецперепустками.
Локдаун у Києві - про що раніше повідомляв Главред:
- Віталій Кличко 31 березня виступив із заявою, що через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт буде працювати тільки по спецпропусках. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.
- З 26 березня в Києві наземний громадський транспорт може перевозити більше пасажирів. Як повідомили перевізники, тепер дозволено перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.
- Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня визначила Київ в червону зону карантинних обмежень. Правила діють для столиці вже з вівторка, 23 березня.