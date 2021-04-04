Кличко допустив продовження локдауну в Києві після 16 квітня

Локдаун у Києві можуть продовжити / УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що після 16 квітня карантин у столиці можуть продовжити.

За його словами, зараз ситуація з коронавірусом в Києві дуже складна.

"Ситуація складна. Щодня госпіталізуємо по 500, 600, 700 осіб. Лікарні зараз майже повні. Збільшується кількість людей, які потребують кисневої підтримки. Більше трьох тисяч пацієнтів перебувають у важкому стані. Від 40 до 50 осіб на добу на жаль вмирають від вірусу. Що стосується колапсу медичної системи: ми намагаємося робити все, щоб цього не сталося", - говорить Кличко.

Кличко зазначає, що суворий локдаун в Києві може завершиться 16 квітня, але не виключив продовження локдауну.

"Все залежатиме від ситуації. Якщо ситуація покращиться, то локдаун завершиться 16 квітня, якщо ситуація не покращиться і будемо бачити, що кількість хворих зростає, то не виключаємо що локдаун буде продовжений", - зазначив Кличко, передає телеканал Інтер.

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Кличко також нагадав, що в Києві з 5 квітня забороняють роботу шкіл і садочків, а також в транспорт пускатимуть виключно за спецперепустками.

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