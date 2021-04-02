Кличко пояснив, кого пустять у метро і наземний транспорт у Києві з 5 квітня

Метро в Києві переходить на спецрежим роботи / УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що в ході додаткових карантинних обмежень з 5 квітня весь громадський транспорт у столиці - і наземний, і метро – працюватимуть за спеціальними перепустками пасажирів.

Під час онлайн-брифінгу він підкреслив, що транспорт буде функціонувати виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури, тих, хто забезпечує життєдіяльність міста.

"Скористатися громадським транспортом з 5 квітня можна буде виключно за наявності спецперепустки. Підкреслюю, спецперепустка - це не проїзний квиток. За проїзд платити потрібно. При цьому необхідно мати з собою спецперепустку і документ про посвідчення особи. Такі перепустки отримають в першу чергу працівники критичної інфраструктури міста. Це - медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники та військові", - сказав Кличко

Всього таких перепусток буде, як і під час карантину в минулому році, близько 400 тисяч.

У Києві вводять спецперепустку для громадського транспорту / kyivcity.gov.ua

"Ми не будемо зменшувати кількість рухомого складу наземного громадського транспорту та його маршрутів. Тому що наше головне завдання - забезпечити пересування по місту людей, від яких залежить життєдіяльність столиці", - додав мер.

Він повідомив, що на маршрутах столиці курсують 1130 одиниць наземного громадського транспорту. Вони працюють з наповненням - 50% від технічної характеристики транспортного засобу.

"Метрополітен в період обмежень теж буде працювати за звичайним графіком. Тобто станції будуть відкривати і закривати в той же час, як і завжди. Кількість поїздів на лініях не скорочуватимуть. Проїзд в метро теж буде тільки по спецперепустках", - додав Кличко.

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