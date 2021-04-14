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Кличко оголосив про продовження локдауну у Києві до 30 квітня

14 квітня 2021, 12:54

Рішення про продовження посиленого карантину у Києві було вимушеним, сказав Віталій Кличко.

Кличко
Кличко закликав поліцію стежити за дотриманням локдауну у Києві / УНІАН

Міська комісія ТБ і НС прийняла рішення про продовження жорсткого карантину у Києві на 2 тижні – до 30 квітня. Епідемічна ситуація в місті не поліпшується, тому суворі карантинні заходи продовжені. Школи та дитячі садки залишаються закритими. Міський транспорт, включаючи метро, як і раніше, буде працювати за спецпропусками. Заклади громадського харчування працюють тільки на винос. Про це заявив київський градоначальник Віталій Кличка.

Під час свого брифінгуу середу, 14 квітня, київський мер розповів про те, що суттєвих змін на краще в ситуації із захворюваністю на коронавірус не фіксується. У влади немає іншого виходу, окрім як продовжити протиепідемічні заходи терміном на 2 тижні.

"Оскільки епідемічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про подовження суворих обмежувальних заходів у Києві на 2 тижні, тобто до 30 квітня. У нас немає іншого вибору. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих. Інакше смертей буде ще більше", - сказав Кличко.читайте такожКоронавірус в Україні 14 квітня: кількість нових діагнозів знову зросла

Мер Києва акцентував увагу на тому, що в місті, як і раніше, діють посилені карантинні обмеження, що поширюються на роботу навчальних закладів, пасажирських перевезень і закладів громадського харчування.

Що заборонено під час локдауну у Києві

  • Всі школи і дитячі садки, як і раніше, будуть закриті
  • Міський транспорт, включаючи метро, працює тільки в режимі спецпропусків і перевозить виключно працівників критичної інфраструктури
  • Заклади громадського харчування працюють тільки на винос або доставку
  • Продуктові ярмарки працювати не будуть

Кличко закликав представників правоохоронних органів контролювати дотримання карантинних заходів і звернувся до керівників приватних підприємства з проханням перевести своїх співробітників на дистанційну роботу, або, за можливістю, оформити їм відпустку.

Ситуація з COVID-19 у Києві

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