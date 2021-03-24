Кличко пригрозив киянам зупинкою транспорту / УНІАН

У середу, 24 березня, мер столиці України Віталій Кличко заявив, що якщо не будуть виконуватися обмеження на громадському транспорті, то локдаун в Києві може стати ще більш жорстким. Не виключено, що транспорт взагалі буде зупинено.

"Давайте більш свідомо ставитися до реалій, в яких ми живемо вже понад рік, розуміти всі ризики власної легковажності. Інакше якщо ситуація не покращиться, міська влада й уряд ухвалюватимуть рішення про зупинку громадського транспорту в столиці, тоді буде жорсткіший локдаун", - заявив Кличко під час брифінгу.

Відзначимо, про загрозу жорсткішого локдауну він заявив у контексті того, що на сьогодні громадським транспортом мають користуватися тільки ті, кому треба добиратися на роботу.

Він також нагадав, що торік велике невдоволення викликало рішення зупинити метро і запровадження спеціальних перепусток на наземному транспорті.

Додамо, обмеження за кількістю пасажирів у громадському транспорті призвели до того, що не всі охочі потрапляють до салону і змушені стояти в довгих чергах. Через це деякі обурені пасажири блокують роботу транспорту.

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