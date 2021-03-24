Кличко пригрозив киянам зупинкою транспорту

Якщо не виконуватимуться обмеження на громадському транспорті, то локдаун в Києві може стати ще більш жорстким, заявив мер столиці.
У середу, 24 березня, мер столиці України Віталій Кличко заявив, що якщо не будуть виконуватися обмеження на громадському транспорті, то локдаун в Києві може стати ще більш жорстким. Не виключено, що транспорт взагалі буде зупинено.
"Давайте більш свідомо ставитися до реалій, в яких ми живемо вже понад рік, розуміти всі ризики власної легковажності. Інакше якщо ситуація не покращиться, міська влада й уряд ухвалюватимуть рішення про зупинку громадського транспорту в столиці, тоді буде жорсткіший локдаун", - заявив Кличко під час брифінгу.
Відзначимо, про загрозу жорсткішого локдауну він заявив у контексті того, що на сьогодні громадським транспортом мають користуватися тільки ті, кому треба добиратися на роботу.
Він також нагадав, що торік велике невдоволення викликало рішення зупинити метро і запровадження спеціальних перепусток на наземному транспорті.
Додамо, обмеження за кількістю пасажирів у громадському транспорті призвели до того, що не всі охочі потрапляють до салону і змушені стояти в довгих чергах. Через це деякі обурені пасажири блокують роботу транспорту.
Карантин у Києві - про що йшлося раніше:
- Мер столиці Віталій Кличко 18 березня оголосив про посилення карантину в Києві з 20 березня унаслідок складної ситуації із захворюваністю на коронавірус у місті. Карантин має тривати до 9 квітня. На період дії протиепідеміологічних заходів у столиці заборонено роботу торгово-розважальних центрів, закладів громадського харчування та закладів культури.
- Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня віднесла Київ до червоної зони карантинних обмежень. Правила діють для столиці вже з вівторка, 23 березня.
- Громадський транспорт у Києві має працювати в умовах дотримання суворих протикоронавірусних обмежень. Заповненість салонів не має перевищувати 50% від кількості сидячих місць.