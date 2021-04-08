Кличко розповів, чи продовжать локдаун у Києві до 10 травня

Віталій Кличко пояснив, чи можуть бути продовжені жорсткі обмеження на травневі свята.
Мер Києва Віталій Кличко розвіяв усі чутки про локдаун в Києві і його продовженні до 10 травня. За його словами, місцева влада буде виходити з динаміки захворюваності.
"Я дуже здивований такою інформацією, тому що рішення про продовження карантинних обмежень приймає не Київський міський голова, а комісія ТЕБ і НС. Інформація поширюється їх невідомих джерел. Одне можу сказати - ми можемо продовжити цей карантин, але будемо виходити тільки з цифр захворюваності", — сказав Кличко.
У той же час Кличко підкреслив, що локдаун можуть продовжити.
"Якщо у нас триватиме хвиля захворювань, то я не виключаю, що це може статися. Зараз четвертий день обмежень, наступного тижня ми будемо бачити динаміку. Якщо динаміка не знизиться, я не виключаю... якщо знизиться, то обмеження будуть, як і планувалося, до 16 числа", - додав Кличко, передає Україна 24.
Зазначимо, станом на 8 квітня в Києві нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус 1886 (всього 172 403):
- 1094 - жінки віком від 18 до 96 років,
- 744 - чоловіки віком від 18 до 88 років,
- 25 дівчаток від 1 до 17 років,
- 23 хлопчика від 7 місяців до 16 років.
Госпіталізовано 189 хворих з коронавірусом і ще 358 осіб — з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
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Карантин у Києві - про що раніше повідомляв Главред:
- Через погіршення епідеміологічної ситуації карантин у Києві був посилений з 5 квітня. У місті було прийнято рішення про закриття дитячих садків і шкіл. Громадський транспорт на час посилених карантинних заходів перевозить пасажирів за спеціальними перепустками.
- Згідно з прогнозами доктора-імунолога Алли Волохи, посилений карантин у Києві, швидше за все, триватиме ще кілька тижнів. У місті важка ситуація із захворюваністю і смертністю від коронавірусу.