Кличко розповів, чи продовжать локдаун у Києві до 10 травня

Карантин у Києві можуть продовжити / УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко розвіяв усі чутки про локдаун в Києві і його продовженні до 10 травня. За його словами, місцева влада буде виходити з динаміки захворюваності.

"Я дуже здивований такою інформацією, тому що рішення про продовження карантинних обмежень приймає не Київський міський голова, а комісія ТЕБ і НС. Інформація поширюється їх невідомих джерел. Одне можу сказати - ми можемо продовжити цей карантин, але будемо виходити тільки з цифр захворюваності", — сказав Кличко.

У той же час Кличко підкреслив, що локдаун можуть продовжити.

"Якщо у нас триватиме хвиля захворювань, то я не виключаю, що це може статися. Зараз четвертий день обмежень, наступного тижня ми будемо бачити динаміку. Якщо динаміка не знизиться, я не виключаю... якщо знизиться, то обмеження будуть, як і планувалося, до 16 числа", - додав Кличко, передає Україна 24.

Зазначимо, станом на 8 квітня в Києві нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус 1886 (всього 172 403):

1094 - жінки віком від 18 до 96 років,

744 - чоловіки віком від 18 до 88 років,

25 дівчаток від 1 до 17 років,

23 хлопчика від 7 місяців до 16 років.

Госпіталізовано 189 хворих з коронавірусом і ще 358 осіб — з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

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