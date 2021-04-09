Кличко заговорив про тотальний локдаун і обмеження міжобласного сполучення

Мер Києва впевнений у необхідності жорстких карантинних обмежень по всій країні.
Мер Києва Віталій Кличко заявив про необхідність прийняття кардинальних кроків через зростання числа захворювань коронавірусом в Україні.
Як підкреслив він в ході традиційного онлайн-брифінгу, в Україні через епідемію COVID-19, що набирає обертів, необхідно оголосити національний локдаун.
Крім того, Київський міський голова впевнений у необхідності суттєвого обмеження міжобласного транспортного сполучення на період жорстких карантинних обмежень.
"Я звертаюся до уряду, невідкладно розглянути питання про введення загальнонаціонального локдауну. Справжнього локдауна", - зазначив він.
Мерк Києва також наполягає на обмеженні пересування між регіонами України.
"З контролем за дотриманням строгих правил, а то у нас всі хочуть їздити в громадському транспорті, працювати в офісі, а не дистанційно, як ми пропонуємо, гуляти натовпами без масок, влаштовувати вечірки, їздити гуляти в інші міста. Давайте будемо відвертими: відбувається безконтрольне поширення вірусу, його міграція по всій країні", - додав Кличко.
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Коронавірус в Києві:
- У Києві за добу виявили 1 тис. 864 нових випадки-19, 48 хворих померли.
- Всього за період пандемії в столиці 3797 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогоднішній день 174 тисяч 267.
- Серед виявлених минулої доби хворих: 1087 жінок віком від 18 до 90 років та 25 дівчаток від одного року до 15 років, а також 732 чоловіки віком від 18 до 86 років та 20 хлопчиків від 7 місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, 62 медика.
- За минулу добу госпіталізували 156 пацієнтів з діагнозом COVID-19, а також 479 хворих - з підозрою на коронавірус і пневмонією.
- Найбільше випадків захворювання виявили за минулу добу в Деснянському (423), Дарницькому - (363), Дніпровському (269) районах.
Коронавірус в Україні:
- За минулу добу в Україні було зафіксовано 19 676 нових випадків коронавірусної хвороби-19.
- Зокрема, захворіли 751 дитина та 552 медичні працівники. За минулу добу госпіталізовано 4 тис. 936 осіб, летальних випадків зафіксовано 419. Видужав 11 тис. Тестувань методом ПЛР за добу проведено 53 тис.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 823 тис.674 людини, одужали - 1 млн 395 тис. 104 людини. Летальних випадків зареєстровано 36 тис. ПЛР-тестів проведено 8 млн 568 тис.
- За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 тис.864), Дніпропетровській (1 тис. 665), Львівській (1 тис. 639), Київській (1 тис. 265) і Харківській (1 тис. 194) областях.