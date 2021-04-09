Кличко заговорив про тотальний локдаун і обмеження міжобласного сполучення

Віталій Кличко / УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко заявив про необхідність прийняття кардинальних кроків через зростання числа захворювань коронавірусом в Україні.

Як підкреслив він в ході традиційного онлайн-брифінгу, в Україні через епідемію COVID-19, що набирає обертів, необхідно оголосити національний локдаун.

Крім того, Київський міський голова впевнений у необхідності суттєвого обмеження міжобласного транспортного сполучення на період жорстких карантинних обмежень.

"Я звертаюся до уряду, невідкладно розглянути питання про введення загальнонаціонального локдауну. Справжнього локдауна", - зазначив він.

Мерк Києва також наполягає на обмеженні пересування між регіонами України.

"З контролем за дотриманням строгих правил, а то у нас всі хочуть їздити в громадському транспорті, працювати в офісі, а не дистанційно, як ми пропонуємо, гуляти натовпами без масок, влаштовувати вечірки, їздити гуляти в інші міста. Давайте будемо відвертими: відбувається безконтрольне поширення вірусу, його міграція по всій країні", - додав Кличко.

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Коронавірус в Києві:

У Києві за добу виявили 1 тис. 864 нових випадки-19, 48 хворих померли.

Всього за період пандемії в столиці 3797 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогоднішній день 174 тисяч 267.

Серед виявлених минулої доби хворих: 1087 жінок віком від 18 до 90 років та 25 дівчаток від одного року до 15 років, а також 732 чоловіки віком від 18 до 86 років та 20 хлопчиків від 7 місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, 62 медика.

За минулу добу госпіталізували 156 пацієнтів з діагнозом COVID-19, а також 479 хворих - з підозрою на коронавірус і пневмонією.

Найбільше випадків захворювання виявили за минулу добу в Деснянському (423), Дарницькому - (363), Дніпровському (269) районах.

Коронавірус в Україні: