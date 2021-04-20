Коли світ приборкає коронавірус: у ВООЗ озвучили терміни

Коронавірус у світі заразив майже 142 млн осіб / Reuters

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус розповів, коли світу вдасться взяти пандемію коронавірусу під контроль.

На його думку, ситуація з поширенням інфекції може вирішитися в найближчі місяці. Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

"У нас є інструменти, щоби взяти цю пандемію під контроль упродовж декількох місяців, якщо ми будемо застосовувати їх послідовно і збалансовано", - сказав глава ВООЗ.

При цьому Гебрейесус зазначив, що стурбований "тривожними темпами" поширення коронавірусу в світі серед вікової групи людей від 25 до 59 років.

Також у ВООЗ відзначають зростання кількості заражених коронавірусом у всіх вікових групах, в яких раніше не спостерігалися великі показники. У деяких країнах змінюються межі вікових груп, найбільш схильних до зараження коронавірусом. Причиною тому називають соціальні контакти.

Як повідомляв Главред, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальній охороні здоров'я через пандемію COVID-19. Як заявили в комітеті ВООЗ, пандемія "все ще являє собою надзвичайну подію і продовжує негативно впливати на здоров'я населення в світі".

Коронавірус у світі - статистика захворювань 20 квітня 2021 року

Станом на ранок 20 квітня у світі зареєстрували 141 828 958 випадків зараження коронавірусом. При цьому 3027 604 людини стали жертвами коронавірусної інфекції. Про це свідчать дані Центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику коронавірусу по всьому світу та окремим країнам.

США продовжують утримувати першість за кількістю випадків зараження вірусом - там їх 31 737 347. За весь час пандемії кількість померлих у цій країні склала майже 568 тисяч осіб.

На другому місці за кількістю виявлених випадків захворювання коронавірусом перебуває Індія - там вірус підхопили 15 061 919 осіб. Жертв хвороби - майже 179 тисяч.

Бразилія - на третьому місце за кількістю інфікованих. В країні зареєстрували 13 973 695 пацієнтів з коронавірусом. Загальна кількість смертей становить понад 374 тисячі.

Коронавірус у світі - статистика 20 квітня / gisanddata.maps.arcgis.com

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