Коли українці отримають колективний імунітет від COVID-19: лікар назвав терміни

У 2021 році вакцинація від коронавірусу в Україні як комплексне явище не відбудеться.
Для того, щоби українці отримали колективний імунітет від коронавірусу, необхідно провакцинувати від COVID-19 дві третини населення, тобто близько 30 мільйонів осіб.
Для цього Україні знадобиться 1,5-2 роки. І це в тому випадку, якщо в країні будуть забезпечені безперебійні поставки вакцини, буде продумана вся логістика за маршрутом пацієнта і буде достатньо медперсоналу. Про це заявив Главреду Сергій Кравченко - лікар-епідеміолог, директор Інституту вакцинології та імунобіопрепаратів.
За його словами, змотивувати людей вакцинуватися можна лише у разі дотримання двох умов. По-перше, якщо переговорний процес, закупівлі, поставки вакцин та їхній розподіл по медзакладах будуть повністю прозорими. По-друге, якщо буде проведена роз'яснювальна робота з вакцинопрофілактики.
"У нас не зробили ні першого, ні другого. Тому я солідарний із західними аналітиками, які стверджують, що Україні знадобиться 10 років на вакцинацію", - зазначив Кравченко.
Він додав, що найімовірніше Україна зможе отримати доступ до вакцин лише до кінця 2022 року, тому цьогоріч вакцинація від коронавірусу як комплексне явище в країні не відбудеться.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
12 856 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 5 квітня 2021 року в Україні.
304 680 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 304 678 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи.
Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше писав Главред:
- 27 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні відстають від плану вакцинації від коронавірусу майже удвічі від запланованого.
- 4 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо плану вакцинації проти COVID-19.
- 5 квітня голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що в Україні за нинішніх темпів вакцинація 75% населення від COVID-19 зможе відбутися через 10 років.