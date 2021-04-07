Коли українці отримають колективний імунітет від COVID-19: лікар назвав терміни

В Україні потрібно провакцинувати від COVID-19 приблизно 30 мільйонів осіб / УНІАН

Для того, щоби українці отримали колективний імунітет від коронавірусу, необхідно провакцинувати від COVID-19 дві третини населення, тобто близько 30 мільйонів осіб.

Для цього Україні знадобиться 1,5-2 роки. І це в тому випадку, якщо в країні будуть забезпечені безперебійні поставки вакцини, буде продумана вся логістика за маршрутом пацієнта і буде достатньо медперсоналу. Про це заявив Главреду Сергій Кравченко - лікар-епідеміолог, директор Інституту вакцинології та імунобіопрепаратів.

За його словами, змотивувати людей вакцинуватися можна лише у разі дотримання двох умов. По-перше, якщо переговорний процес, закупівлі, поставки вакцин та їхній розподіл по медзакладах будуть повністю прозорими. По-друге, якщо буде проведена роз'яснювальна робота з вакцинопрофілактики.

"У нас не зробили ні першого, ні другого. Тому я солідарний із західними аналітиками, які стверджують, що Україні знадобиться 10 років на вакцинацію", - зазначив Кравченко.

Він додав, що найімовірніше Україна зможе отримати доступ до вакцин лише до кінця 2022 року, тому цьогоріч вакцинація від коронавірусу як комплексне явище в країні не відбудеться.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

12 856 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 5 квітня 2021 року в Україні.

304 680 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 304 678 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи.

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