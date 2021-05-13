Коли в Україні почнеться четверта хвиля COVID-19: лікарі озвучили терміни

Новий сплеск заражень коронавірусом очікується за 2-3 тижні / Фото Reuters

В Україну прийде четверта хвиля коронавірусу. Новий сплеск захворювань орієнтовно очікується за два-три тижні після травневих свят.

Як розповів ТСН головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький, неофіційно в Україні до 10 мільйонів громадян перехворіли на коронавірус, за офіційними даними - понад 2 мільйони.

"Але це все одно не та кількість людей, яка може сформувати колективний імунітет, тому ми ще можемо чекати на нову хвилю (...) Враховуючи швидкість передачі нових штамів вірусу, навіть тих, які вже є в Україні, то звичайно, ми побачимо тенденцію після свят, десь орієнтовно за два-три тижні. Якщо за два-три тижні почне різко зростати госпіталізація в певних областях, то ми можемо говорити про початок четвертої хвилі", - сказав Жиравецький.

Київський лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк додає, що тепла погода не врятує від поширення коронавірусу.

"На літо і тепло можна сподіватися лише в тому контексті, що люди більше бувають на свіжому повітрі, що вони не сидять в закритих приміщеннях. Зараз будуть провітрювані тераси, провітрювані приміщення, тому буде більше профілактики під час перебування в громадських місцях (...) тому літо тільки в цьому контексті допоможе уникнути спалаху. Але сказати, що погода якось сильно впливає на COVID-19, я б так не сказала, оскільки вірус передається від людини до людини", - розповіла медик.

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