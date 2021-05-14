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Коли в Україні скасують карантин: названо умову

14 травня 2021, 10:57

На 100% знищити вірус, напевно, неможливо. Також не можна буде досягти стовідсоткової вакцинації від коронавірусу, заявив Степанов.

Київ, погода, карантин
Степанов назвав умови скасування карантину в Україні / УНІАН

Карантин в Україні можуть скасувати за умови вакцинації від коронавірусу 70% дорослого населення.

Як заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, на вакцинацію 100% дорослих українців сподіватися не варто, передає телеканал Наш.

"На 100% знищити вірус, напевно, неможливо. 100% вакцинації не можна буде досягти. Ми дуже сподіваємося переконати громадян, щоби це було 70%. Зрозуміло, що зовсім інші режими будуть досягнуті. Карантинні режими, bмовірно, будуть скасовані", - сказав глава МОЗ.

До слова, за словами експертів, вся Україна може перейти в "зелену" зону карантину, якщо не менше 13 регіонів показуватимуть менше 50% від епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ, а коефіцієнт виявлення нових заражень COVID-19 по всій країні буде менше 5%.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

21 587 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 13 травня 2021 року в Україні.

Всього 918 164 людини щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 918 162 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 8 358 осіб (з них 2 людини отримали 1 дозу за кордоном).

Коронавірус і карантин в Україні - останні новини:

  • За минулу добу в Україні виявили 7 тисяч 562 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. До медичних закладів госпіталізували 2195 осіб, виписано з лікарень 3675 осіб. Також зафіксовано 287 летальних випадків від ускладнень коронавірусної хвороби.
  • В Україні станом на четвер, 13 травня, не було помаранчевих зон карантину. Вся країна перебувала в жовтій карантинній зоні.
  • 14 травня в "помаранчеву" зону карантинних обмежень повернули Миколаївську область.
  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні дає свої результати. Його запровадили до 30 червня, але його будуть продовжувати до серпня.
  • 11 травня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна подолала третю хвилю коронавірусу, але розслаблятися ще рано. За його словами, не виключено, що буде четверта хвиля пандемії коронавірусу. При цьому до українських кордонів підступає найнебезпечніший різновид COVID-19 - індійський штам.

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