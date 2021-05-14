Коли в Україні скасують карантин: названо умову

Степанов назвав умови скасування карантину в Україні / УНІАН

Карантин в Україні можуть скасувати за умови вакцинації від коронавірусу 70% дорослого населення.

Як заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, на вакцинацію 100% дорослих українців сподіватися не варто, передає телеканал Наш.

"На 100% знищити вірус, напевно, неможливо. 100% вакцинації не можна буде досягти. Ми дуже сподіваємося переконати громадян, щоби це було 70%. Зрозуміло, що зовсім інші режими будуть досягнуті. Карантинні режими, bмовірно, будуть скасовані", - сказав глава МОЗ.

До слова, за словами експертів, вся Україна може перейти в "зелену" зону карантину, якщо не менше 13 регіонів показуватимуть менше 50% від епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ, а коефіцієнт виявлення нових заражень COVID-19 по всій країні буде менше 5%.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

21 587 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 13 травня 2021 року в Україні.

Всього 918 164 людини щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 918 162 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 8 358 осіб (з них 2 людини отримали 1 дозу за кордоном).

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