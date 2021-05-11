УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Коли в Україні повністю скасують карантин: у Кабміні дали відповідь

11 травня 2021, 09:05
Прослухати новину
Зупинити

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що виходом з пандемії є вакцинація населення.

Денис Шмигаль
Ще рік країна боротиметься з коронавірусом, прогнозує Шмигаль / УНІАН

Карантин в Україні, запроваджений через пандемію коронавірусу, найімовірніше будуть продовжувати.

Глава Кабміну Денис Шмигаль в інтрев'ю РБК-Україна підтвердив свій попередній прогноз про те, що карантинні обмеження зберігатимуться впродовж двох років.

"Прогноз не змінюється. Ми прожили рік з COVID, мій прогноз, що ще рік повинен піти на завершення боротьби. Є нові дані - це значні мутації цього вірусу. Вони викликають занепокоєння у всіх країн. І питання широкої вакцинації сьогодні є виходом з цієї пандемії", - заявив прем'єр-міністр.

Шмигаль додав, що до кінця цього року заплановано провакцинувати більшість дорослого населення України.

"І наступного року ми плануємо закінчити процес вакцинації 70 і більше відсотків дорослого населення, що дає можливість формувати колективний імунітет", - зазначив він.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Станом на ранок вівторка, 11 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 208 жителів країни. Всього з початку епідемії захворіли 2 124 535 осіб.
  • 865 590 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 695 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні дає свої результати. Зараз він запроваджений до 30 червня, але його будуть продовжувати до серпня.
  • Ситуація з коронавірусом в Україні покращилася - станом на 8 травня в жодному регіоні не діяли обмеження червоної зони карантину.
  • На Україну чекає ще не одна хвиля COVID-19. Як вважає президент Українського медичного клубу Іван Сорока, небезпечна хвиля коронавірусу виникне через низький рівень вакцинації громадян.

коронавірус новини України Денис Шмигаль коронавірус в Україні карантин в Україні коронавірус новини карантин новини вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «Коли в Україні повністю скасують карантин: у Кабміні дали відповідь». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Як привітати з Красною гіркою - листівки та текстиЯк привітати з Красною гіркою - листівки та тексти Красна гірка 2021: прикмети на погоду, заміжжя і багатствоКрасна гірка 2021: прикмети на погоду, заміжжя і багатство Зруйнувати режим Путіна: в Мережу злили документи МЗС РФЗруйнувати режим Путіна: в Мережу злили документи МЗС РФ Зіга і розбірки з Онуфрієм: що відбувається в центрі Києва 9 травняЗіга і розбірки з Онуфрієм: що відбувається в центрі Києва 9 травня Про яку хворобу сигналізує закладений ніс - відповідь вченогоПро яку хворобу сигналізує закладений ніс - відповідь вченого

Останні новини

03:50
У ВООЗ попередили про серйозну загрозу для дітей через карантин
03:13
У моді неймовірно гарний жовтий манікюр, який зробить вас яскравішою Фото Відео
02:19
Що приготувати з кульбаб: найкорисніші рецепти варення, вина і чаю Відео
01:36
Гороскоп усіх знаків Зодіаку на 12 травня 2021 року: на що можна зважитися Відео
00:55
День батька 2021: якого числа і як вітають Фото Відео
Реклама
00:19
Як уберегти мозок від активного старіння клітин - вчені назвали способи Відео
00:12
Названо смертельно небезпечний алкогольний напій Відео
11 травня, вівторок
23:50
Тель-Авів під обстрілом ракет: літак з України не зміг сісти Відео
22:57
Мати відомої української співачки потрапила в ДТП
22:46
В Україну йде потужне потепління до +25 Відео
22:16
На Закарпатті злочинець влаштував стрілянину по дітям
22:16
Чому палає Палестина Погляд
21:58
Інфекціоніст стривожила повідомленням про ситуацію з коронавірусом в Україні Відео
21:38
Молодий Місяць у травні 2021 року на носі: чого уникати і чим зайнятися Відео
21:31
Соратник Медведчука розповів, де перебуває одіозний нардеп Відео
21:17
З'явилися нові подробиці про студента-вбивцю в Казані Відео
20:50
У США з'ясували, яка вакцина найбільш ефективна при COVID-19 Відео
20:43
Не в ліжку: названо секс-пози для божевільного сексу в несподіваних місцях Відео
20:27
СБУ оприлюднила розмову Медведчука з чиновником Росії Відео
20:22
В офісі президента відреагували на обшуки у Медведчука Відео
Реклама
19:44
Венедіктова розповіла про збитки Криму через Медведчука Відео
19:44
Розкішні шорти та елегантні бермуди вриваються в моду на літо 2021 Фото Відео
19:42
Медведчук передавав Росії секретні дані про ЗСУ: в СБУ розкрили деталі Відео
19:39
Як з гуся вода: чому Медведчуку не загрожує тюремний термін Погляд
19:29
Новий погляд на історію про Робіна Гуда – вийшла гра Hood: Outlaws & Legends Відео
19:19
Експерт розповів, як РФ "кине" Медведчука у разі його затримання
18:58
Вибори-2020 змінили якість діалогу центральної влади та регіонів - Тимошенко
18:56
У Криму під час обшуків по-звірячому застрелили чоловіка Відео
18:37
Куди втік Медведчук: названо основні версії Відео
18:23
Львівський лікар назвала новий симптом коронавірусу Відео
18:11
Disney з ганьбою звільнила актрису, а потім включила її в номінацію на Еммі
18:07
Снайпери і армія бодігардів: у Зеленського в рази збільшилася кількість охоронців Відео
18:04
В України є мінімум дві перепони для вступу в ЄС - експерт Відео
17:31
Зірка Скаженого весілля помер від важкої форми коронавірусу
17:26
На Кіровоградщині замість двох старих мостів побудують нові
17:23
У США розповіли, як боротимуться з РФ через окупацію Криму Відео
17:11
"Де пілотка?": Анастасія Волочкова топлес влаштувала провокацію в Мережі
16:57
Кривава стрілянина в школі в Казані: всі подробиці та фото Відео
16:54
"Велике будівництво": перший в Україні хайвей заливають фінальним шаром цементобетону
16:40
Кулеба зробив важливу заяву про надання Україні ПДЧ в НАТО Відео
Реклама
16:00
Медведчук і Козак звинувачуються в держзраді: підписаний документ Відео
15:56
Як і скільки варити яйця пашот: найпростіший рецепт Відео
15:56
Євген Кошовий озвучив головного героя у фільму Кролик Петрик 2 Відео
15:49
В СБУ перерахували напрямки, за якими Росія може напасти на Україну Відео
15:30
У Києві почали обшукувати будинок кума Путіна: нардеп назвав причину Фото Відео
14:56
Голлівуд влаштував расовий скандал проти головного конкурента премії Оскар
14:31
Зеленський оцінив, як Росія відводить війська від українського кордону Відео
14:23
Лікарі назвали проблему зі слухом ознакою небезпечного і швидкого захворювання Відео
14:16
"Я усвідомив, що я бог і монстр": стрілок пояснив, що сталося в Казані Відео
13:50
Магнітна буря з 11 травня 2021: як пережити червоний удар в 5 балів Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти