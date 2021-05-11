Коли в Україні повністю скасують карантин: у Кабміні дали відповідь

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що виходом з пандемії є вакцинація населення.
Карантин в Україні, запроваджений через пандемію коронавірусу, найімовірніше будуть продовжувати.
Глава Кабміну Денис Шмигаль в інтрев'ю РБК-Україна підтвердив свій попередній прогноз про те, що карантинні обмеження зберігатимуться впродовж двох років.
"Прогноз не змінюється. Ми прожили рік з COVID, мій прогноз, що ще рік повинен піти на завершення боротьби. Є нові дані - це значні мутації цього вірусу. Вони викликають занепокоєння у всіх країн. І питання широкої вакцинації сьогодні є виходом з цієї пандемії", - заявив прем'єр-міністр.
Шмигаль додав, що до кінця цього року заплановано провакцинувати більшість дорослого населення України.
"І наступного року ми плануємо закінчити процес вакцинації 70 і більше відсотків дорослого населення, що дає можливість формувати колективний імунітет", - зазначив він.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на ранок вівторка, 11 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 208 жителів країни. Всього з початку епідемії захворіли 2 124 535 осіб.
- 865 590 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 695 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні дає свої результати. Зараз він запроваджений до 30 червня, але його будуть продовжувати до серпня.
- Ситуація з коронавірусом в Україні покращилася - станом на 8 травня в жодному регіоні не діяли обмеження червоної зони карантину.
- На Україну чекає ще не одна хвиля COVID-19. Як вважає президент Українського медичного клубу Іван Сорока, небезпечна хвиля коронавірусу виникне через низький рівень вакцинації громадян.