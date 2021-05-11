Коли в Україні повністю скасують карантин: у Кабміні дали відповідь

Ще рік країна боротиметься з коронавірусом, прогнозує Шмигаль / УНІАН

Карантин в Україні, запроваджений через пандемію коронавірусу, найімовірніше будуть продовжувати.

Глава Кабміну Денис Шмигаль в інтрев'ю РБК-Україна підтвердив свій попередній прогноз про те, що карантинні обмеження зберігатимуться впродовж двох років.

"Прогноз не змінюється. Ми прожили рік з COVID, мій прогноз, що ще рік повинен піти на завершення боротьби. Є нові дані - це значні мутації цього вірусу. Вони викликають занепокоєння у всіх країн. І питання широкої вакцинації сьогодні є виходом з цієї пандемії", - заявив прем'єр-міністр.

Шмигаль додав, що до кінця цього року заплановано провакцинувати більшість дорослого населення України.

"І наступного року ми плануємо закінчити процес вакцинації 70 і більше відсотків дорослого населення, що дає можливість формувати колективний імунітет", - зазначив він.

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