Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову

Коли завершиться карантин у Києві / УНІАН

Глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що Київ ще не готовий переходити в жовту зону карантину, і після локдауну столиця опиниться в помаранчевій.

За словами Рубана, локдаун позитивно вплинув на ситуацію в столиці.

"Кількість захворювань у важкій формі, летальність і завантаженість реанімаційних палат, на жаль, не зменшується, ці показники є дуже високими. Позитивна динаміка є, але вона не така швидка, щоб вже зараз прогнозувати про перехід Києва в жовту зону карантину через два тижні", – сказав Рубан, передає Сьогодні.

Жорсткий карантин вплинув на такі показники:

первинне виявлення інфекції,

госпіталізація,

підтверджені випадки інфікування.

Він також додав, що за ситуацією потрібно спостерігати ще як мінімум тиждень, щоб приймати якесь рішення. Цей час місто проведе в помаранчевій зоні.

"Якщо раніше завантаження медичних установ було під 100%, то зараз воно вже менше 80%. Користь від локдауна очевидна, але не все так швидко відбувається, як нам того б хотілося. Люди повинні суворо дотримуватися масковий режим і дотримуватися всіх заходів безпеки", - пояснив він.

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