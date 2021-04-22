Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову

У Держпродспоживслужбі пояснили, чому Київ не зможе швидко перейти з червоної в жовту зону карантину.
Глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що Київ ще не готовий переходити в жовту зону карантину, і після локдауну столиця опиниться в помаранчевій.
За словами Рубана, локдаун позитивно вплинув на ситуацію в столиці.
"Кількість захворювань у важкій формі, летальність і завантаженість реанімаційних палат, на жаль, не зменшується, ці показники є дуже високими. Позитивна динаміка є, але вона не така швидка, щоб вже зараз прогнозувати про перехід Києва в жовту зону карантину через два тижні", – сказав Рубан, передає Сьогодні.
Жорсткий карантин вплинув на такі показники:
- первинне виявлення інфекції,
- госпіталізація,
- підтверджені випадки інфікування.
Він також додав, що за ситуацією потрібно спостерігати ще як мінімум тиждень, щоб приймати якесь рішення. Цей час місто проведе в помаранчевій зоні.
"Якщо раніше завантаження медичних установ було під 100%, то зараз воно вже менше 80%. Користь від локдауна очевидна, але не все так швидко відбувається, як нам того б хотілося. Люди повинні суворо дотримуватися масковий режим і дотримуватися всіх заходів безпеки", - пояснив він.
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Ситуація з COVID-19 у Києві - про що раніше повідомляв Главред:
- Унаслідок складної ситуації з коронавірусом карантин у Києві був посилений з 5 квітня. У столиці закрили школи та дитячі садки. Міський транспорт на час посилених карантинних заходів повинен працювати в режимі спецпропусків.
- Київський градоначальник Віталій Кличко 14 квітня заявляв, що ситуація з COVID-19 у столиці не стабілізується. Тому було прийнято рішення про продовження посиленого карантину в Києві на 2 тижні.