Комаровський назвав три найважливіших симптоми при коронавірусі

Комаровський розповів про симптоми коронавірусу / УНІАН

Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський заявив, що найбільша проблема полягає в тому, що пацієнти з коронавірусом тягнуть до останнього і їх привозять в лікарні вже в дуже важкому стані.

Так, у Комаровського поцікавилися, коли самолікування коронавірусу може бути небезпечним, і лікар назвав три важливих показники, які говорять про те, що пацієнту з COVID-19 пора в стаціонар.

Сатурація

Якщо сатурація, рівень кисню в крові, вище 93 - спокійно лікуємося вдома.

"Показання до госпіталізації: по-перше, сатурація нижче 93 на тлі кислородотерапії - тобто коли у вас 92, ви даєте кисень, і сатурація підвищується, то можна дихати вдома за допомогою концентратора, якщо не підвищується чи немає концентратора, то ви йдете в стаціонар", - пояснив Комаровський на своєму сайті, і додав, що психічні розлади на тлі коронавірусу - це теж привід влаштовуватися в стаціонар.

Кишковий синдром

При самолікуванні коронавірусу дуже часто небезпечним виявляється кишковий синдром - коли на тлі підвищеної температури розвивається діарея і можливо швидке зневоднення, то в домашніх умовах боротися з цим дуже важко, можливі ускладнення, тому потрібне спостереження лікаря і внутрішньовенне введення препаратів.

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Висока температура тіла

Ще одним показанням для госпіталізації є висока температура - вище 39 градусів - при відсутності реакції організму на жарознижуючі.

Доктор Комаровський - про що раніше повідомляв Главред: