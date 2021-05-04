Комаровський попередив, чим особливо небезпечний коронавірус в легкій формі

Комаровський висловився про повторне зараження коронавірусом / УНІАН

Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський пояснив можливість повторного зараження коронавірусом і розповів про реабілітацію після COVID.

Як повідомив Комаровський, на сьогодні абсолютно точно відомо, що рівень клітинного імунітету, який створюється вакцинацією, вище, ніж той, який виникає після перенесеної хвороби.

Головна проблема коронавірусу на сьогодні не всім зрозуміла, навіть лікарям, заявив Комаровський і пояснив, в чому полягає унікальна особливість коронавірусу.

"Мутації виникають тоді, коли вірус стикається з людиною, у якого мало антитіл, тобто люди, які перехворіли легкими формами або безсимптомно ― це і є головне середовище, де виникають мутації. Таким чином наша мрія про колективний імунітет стає нереалізованою. І мабуть, ми йдемо все до того, що раз в 2-3 роки будемо отримувати все комплексну вакцину, яка буде містити кілька варіантів коронавірусу, і швидше за все, це буде мРНК - вакцина", ― сказав Комаровський.

За словами Комаровська, сьогодні весь світ говорить про те, що повторна коронавірусна інфекція можлива, і весь світ стверджує, що це відбувається вкрай рідко.

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"Мабуть, у нас в країні якесь специфічне поле для життя коронавірусу, тому що в усьому світі повторна інфекція зустрічається з частотою 1 на 50 тисяч хворих, а у нас у кожного третього. Ми, залякані телевізором і навколишнім інформаційним середовищем, будь чих і біль в нозі розглядаємо як симптом коронавірусної інфекції", ― зазначив Комаровський.

Повторна інфекція можлива, як правило, вона багаторазово легше, ніж перша, але тим не менш, "ні перша, ні друга, ні дві відразу не є приводом не робити щеплення", підкреслив лікар.

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