Кому світить COVID-сертифікат: у МОЗ назвали головну умову

Віктор Ляшко / УНІАН

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про видачу міжнародного сертифіката вакцинації від коронавірусу.

В ході гарячої лінії МОЗ він пояснив, що COVID-сертифікат може видаватися тільки тим, хто отримав щеплення препаратом, схваленим Всесвітньою організацією охорони здоров'я, пише РБК-Україна.

За словами головного санлікаря України, COVID-сертифікат видаватимуть у разі, якщо людина отримала повний комплекс проведених щеплень вакциною, яка дозволена до використання ВООЗ.

Він уточнив, що відповідно до міжнародних правил, такий документ дозволяє перетинати кордон, якщо країна вимагає вакцинацію.

Ляшко додав, що у зв'язку з глобальним дефіцитом вакцин і обмеженого доступу до них, можлива видача цифрових сертифікатів, які будуть містити не тільки дані про вакцинацію, а й про наявність антитіл або негативному COVID-тесті.

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Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив про те, що covid-сертифікати планують запустити вже з 1 липня нинішнього року.

Видача COVID-сертифікатів: