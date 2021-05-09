Кінець карантину: що буде з "червоною" зоною в Україні

Карантин в Україні через коронавірус / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я 9 травня оновило поділ на карантинні зони. В актуальному переліку 17 жовтих, 7 помаранчевих і жодного червоного регіону.

При цьому в МОЗ зазначають, що пандемія коронавірусу помірно поширена у Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Тернопільській та Черкаській областях.

У міністерстві зазначили, що станом на 9 травня, жовтими є місто Київ та 17 областей, а саме:

Вінницька;

Дніпропетровська;

Закарпатська;

Запорізька;

Івано-Франківська;

Київська;

Львівська;

Миколаївська;

Одеська;

Полтавська;

Рівненська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Хмельницька;

Чернівецька;

Чернігівська області.

Станом на 9 травня жодну з областей України МОЗ не відніс до червоної зони карантину.

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Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 5372 осіб. При цьому в лікарні госпіталізовано 2599 осіб.

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