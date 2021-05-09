Кінець карантину: що буде з "червоною" зоною в Україні

Станом на 9 травня жодну з областей України МОЗ не відніс до червоної зони карантину.
Міністерство охорони здоров'я 9 травня оновило поділ на карантинні зони. В актуальному переліку 17 жовтих, 7 помаранчевих і жодного червоного регіону.
При цьому в МОЗ зазначають, що пандемія коронавірусу помірно поширена у Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Тернопільській та Черкаській областях.
У міністерстві зазначили, що станом на 9 травня, жовтими є місто Київ та 17 областей, а саме:
- Вінницька;
- Дніпропетровська;
- Закарпатська;
- Запорізька;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Львівська;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Полтавська;
- Рівненська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Хмельницька;
- Чернівецька;
- Чернігівська області.
Станом на 9 травня жодну з областей України МОЗ не відніс до червоної зони карантину.
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Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 5372 осіб. При цьому в лікарні госпіталізовано 2599 осіб.
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Автор: Марія Тупік