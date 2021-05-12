Коронавірус 12 травня: за добу вдвічі зросла кількість нових хворих

На коронавірус захворіли ще 180 дітей та 142 медпрацівника / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 12 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 4 538 жителів країни. Зокрема захворіли 180 дітей та 142 медпрацівника.

За минулі 24 години госпіталізовано 1 349 осіб; летальних випадків - 356, одужали 19 766 осіб, повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.

До слова, станом на ранок вівторка, 11 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 208 жителів країни. Зокрема захворіли 89 дітей та 34 медпрацівники.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 12 травня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 12 травня

За останню добу в Києві виявили 627 випадків зараження коронавірусом, померли 16 людей, одужали 864 пацієнти.

Всього в Києві захворіли 199 802 людини, померли - 4 854, вилікувалися - 129 072.

Коронавірус у Києві - статистика 12 травня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 129 073 людини;

одужали - 1 797 136 осіб;

летальних випадків - 46 987;

проведено ПЛР-тестів - 9 721 036.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

18 264 особи щеплено проти COVID-19 за добу 11 травня 2021 року в Україні.

882 621 особа щеплена з початку прищепної кампанії, з них отримали 1 дозу - 882 619 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1928 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 627 випадків / 1217 щеплень;

Вінницька область - 63 випадки / 850 щеплень;

Волинська область - 139 випадків / 467 щеплень;

Дніпропетровська область - 211 випадків / 1649 щеплень;

Донецька область - 356 випадків / 970 щеплень;

Житомирська область - 60 випадків / 578 щеплень;

Закарпатська - 12 випадків / 489 щеплень;

Запорізька область - 275 випадків / 1190 щеплень;

Івано-Франківська область - 31 випадок / 857 щеплень;

Київська область - 169 випадків / 619 щеплень;

Кіровоградська область - 52 випадки / 458 щеплень;

Луганська область - 199 випадків / 554 щеплення;

Львівська область - 136 випадків / 1881 щеплення;

Миколаївська область - 132 випадки / 851 щеплення;

Одеська область - 150 випадків / 886 щеплень;

Полтавська область - 380 випадків / 616 щеплень;

Рівненська область - 471 випадок / 514 щеплень;

Сумська область - 58 випадків / 339 щеплень;

Тернопільська область - 54 випадки / 693 щеплення;

Харківська область - 345 випадків / 325 щеплень;

Херсонська область - 31 випадок / 50 щеплень;

Хмельницька область - 153 випадки / 661 щеплення;

Черкаська область - 304 випадки / 591 щеплення;

Чернівецька область - 65 випадків / 540 щеплень;

Чернігівська область - 65 випадків / 419 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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