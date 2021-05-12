Коронавірус 12 травня: за добу вдвічі зросла кількість нових хворих

Київ знову вирвався вперед за кількістю нових поставлених діагнозів. На другому місці - Рівненська область, на третьому - Полтавська.
Станом на ранок середи, 12 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 4 538 жителів країни. Зокрема захворіли 180 дітей та 142 медпрацівника.
За минулі 24 години госпіталізовано 1 349 осіб; летальних випадків - 356, одужали 19 766 осіб, повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.
До слова, станом на ранок вівторка, 11 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 208 жителів країни. Зокрема захворіли 89 дітей та 34 медпрацівники.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 12 травня
За останню добу в Києві виявили 627 випадків зараження коронавірусом, померли 16 людей, одужали 864 пацієнти.
Всього в Києві захворіли 199 802 людини, померли - 4 854, вилікувалися - 129 072.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 129 073 людини;
- одужали - 1 797 136 осіб;
- летальних випадків - 46 987;
- проведено ПЛР-тестів - 9 721 036.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
18 264 особи щеплено проти COVID-19 за добу 11 травня 2021 року в Україні.
882 621 особа щеплена з початку прищепної кампанії, з них отримали 1 дозу - 882 619 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1928 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 627 випадків / 1217 щеплень;
- Вінницька область - 63 випадки / 850 щеплень;
- Волинська область - 139 випадків / 467 щеплень;
- Дніпропетровська область - 211 випадків / 1649 щеплень;
- Донецька область - 356 випадків / 970 щеплень;
- Житомирська область - 60 випадків / 578 щеплень;
- Закарпатська - 12 випадків / 489 щеплень;
- Запорізька область - 275 випадків / 1190 щеплень;
- Івано-Франківська область - 31 випадок / 857 щеплень;
- Київська область - 169 випадків / 619 щеплень;
- Кіровоградська область - 52 випадки / 458 щеплень;
- Луганська область - 199 випадків / 554 щеплення;
- Львівська область - 136 випадків / 1881 щеплення;
- Миколаївська область - 132 випадки / 851 щеплення;
- Одеська область - 150 випадків / 886 щеплень;
- Полтавська область - 380 випадків / 616 щеплень;
- Рівненська область - 471 випадок / 514 щеплень;
- Сумська область - 58 випадків / 339 щеплень;
- Тернопільська область - 54 випадки / 693 щеплення;
- Харківська область - 345 випадків / 325 щеплень;
- Херсонська область - 31 випадок / 50 щеплень;
- Хмельницька область - 153 випадки / 661 щеплення;
- Черкаська область - 304 випадки / 591 щеплення;
- Чернівецька область - 65 випадків / 540 щеплень;
- Чернігівська область - 65 випадків / 419 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- 11 травня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна подолала третю хвилю коронавірусу, але розслаблятися ще рано. За його словами, не виключено наступ четвертої хвилі пандемії коронавірусу. При цьому до українських кордонів підступає найнебезпечніший різновид COVID-19 - індійський штам.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні дає свої результати. Зараз він запроваджений до 30 червня, але його будуть продовжувати до серпня.
- Пізніше глава Кабміну додав, що карантин в Україні найімовірніше зберігатимется впродовж двох років.
- Лікар-інфекціоніст Тетяна Логінова заявила, що у пацієнтів з коронавірусом можуть розвиватися постковідні грибкові інфекції. За словами медика, такі інфекції дають серйозні ускладнення на здоров'я.