Коронавірус 28 квітня: одужали удвічі більше українців, ніж захворіли

За минулі 24 години госпіталізовано 3 623 людини / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 28 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 9 590 жителів країни. Зокрема захворіла 451 дитина і 217 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 3 623 людини; летальних випадків - 441, одужали 20 062 людини. Про це повідомили у МОЗ.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 047 838 осіб;

одужали - 1 616 891 особа ;

летальних випадків - 43 391;

проведено ПЛР-тестів - 9 335 892.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 28 квітня

За останню добу в Києві виявили 1070 випадків зараження коронавірусом, померли 40 осіб, одужали - 1 174.

Всього в Києві захворіли 193 690 осіб, померли - 4 537, вилікувалися - 122 047.

Коронавірус у Києві - статистика 28 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

19 590 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 27 квітня 2021 року в Україні.

558 716 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 558 714 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 9 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

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Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 1070 випадків / 1876 щеплень;

Вінницька область - 223 випадки / 541 щеплення;

Волинська область - 356 випадків / 466 щеплень;

Дніпропетровська область - 584 випадки / 1894 щеплення;

Донецька область - 811 випадків / 419 щеплень;

Житомирська область - 232 випадки / 422 щеплення;

Закарпатська - 115 випадків / 570 щеплень;

Запорізька область - 485 випадків / 648 щеплень;

Івано-Франківська область - 102 випадки / 252 щеплення;

Київська область - 384 випадки / 820 щеплень;

Кіровоградська область - 134 випадки / 92 щеплення;

Луганська область - 213 випадків / 351 щеплення;

Львівська область - 530 випадків / 2535 щеплень;

Миколаївська область - 281 випадок / 937 щеплень;

Одеська область - 522 випадки / 1967 щеплень;

Полтавська область - 445 випадків / 1066 щеплень;

Рівненська область - 417 випадків / 431 щеплення;

Сумська область - 267 випадків / 327 щеплень;

Тернопільська область - 206 випадків / 110 щеплень;

Харківська область - 818 випадків / 1065 щеплень;

Херсонська область - 222 випадки / 424 щеплення;

Хмельницька область - 483 випадки / 813 щеплень;

Черкаська область - 445 випадків / 658 щеплень;

Чернівецька область - 129 випадків / 425 щеплень;

Чернігівська область - 116 випадків / 481 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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