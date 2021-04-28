Коронавірус 28 квітня: одужали удвічі більше українців, ніж захворіли

Київ знову лідирує в Україні за кількістю поставлених діагнозів - їх більше тисячі. На другому місці Харківська область.
Станом на ранок середи, 28 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 9 590 жителів країни. Зокрема захворіла 451 дитина і 217 медпрацівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 3 623 людини; летальних випадків - 441, одужали 20 062 людини. Про це повідомили у МОЗ.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 047 838 осіб;
- одужали - 1 616 891 особа ;
- летальних випадків - 43 391;
- проведено ПЛР-тестів - 9 335 892.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 28 квітня
За останню добу в Києві виявили 1070 випадків зараження коронавірусом, померли 40 осіб, одужали - 1 174.
Всього в Києві захворіли 193 690 осіб, померли - 4 537, вилікувалися - 122 047.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
19 590 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 27 квітня 2021 року в Україні.
558 716 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 558 714 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 9 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
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Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 1070 випадків / 1876 щеплень;
- Вінницька область - 223 випадки / 541 щеплення;
- Волинська область - 356 випадків / 466 щеплень;
- Дніпропетровська область - 584 випадки / 1894 щеплення;
- Донецька область - 811 випадків / 419 щеплень;
- Житомирська область - 232 випадки / 422 щеплення;
- Закарпатська - 115 випадків / 570 щеплень;
- Запорізька область - 485 випадків / 648 щеплень;
- Івано-Франківська область - 102 випадки / 252 щеплення;
- Київська область - 384 випадки / 820 щеплень;
- Кіровоградська область - 134 випадки / 92 щеплення;
- Луганська область - 213 випадків / 351 щеплення;
- Львівська область - 530 випадків / 2535 щеплень;
- Миколаївська область - 281 випадок / 937 щеплень;
- Одеська область - 522 випадки / 1967 щеплень;
- Полтавська область - 445 випадків / 1066 щеплень;
- Рівненська область - 417 випадків / 431 щеплення;
- Сумська область - 267 випадків / 327 щеплень;
- Тернопільська область - 206 випадків / 110 щеплень;
- Харківська область - 818 випадків / 1065 щеплень;
- Херсонська область - 222 випадки / 424 щеплення;
- Хмельницька область - 483 випадки / 813 щеплень;
- Черкаська область - 445 випадків / 658 щеплень;
- Чернівецька область - 129 випадків / 425 щеплень;
- Чернігівська область - 116 випадків / 481 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Учені Національної академії наук України заявили, що в країні впродовж останнього тижня спостерігається стабільне уповільнення динаміки поширення коронавірусу. Зменшується не лише кількість нових випадків, а й показники летальності та госпіталізації.
- 27 квітня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що країна почала поступовий вихід з третьої хвилі епідемії коронавірусу. За його словами, про це свідчать основні епідеміологічні показники і маркери.
- У вівторок Степанов також заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з червоної зони карантину. Відповідне подання до Державної комісії з питань ТЕБ та НС подало Міністерство охорони здоров'я.
- Лікар-епідеміолог Наталія Виноград заявила, що на планеті вже нерівномірно по континентах поширюється четверта хвиля COVID-19. Вона накриє зокрема і Україну.