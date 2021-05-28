Коронавірус 28 травня: хвороба "скосила" півтори тисячі українців, їх госпіталізували

Опубліковано свіжу статистику щодо коронавірусу в Україні / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 28 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 3 306 жителів країни. Зокрема захворіли 169 дітей і 77 медичних співробітників.

За минулі 24 години госпіталізовано 1 402 людини; летальних випадків - 156, одужали 13 298 людей. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 28 травня / facebook.com/moz.ukr

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 196 673 людини;

одужали - 2 020 216 осіб;

летальних випадків - 50 232;

проведено ПЛР-тестів - 10 131 355.

Коронавірус в Україні - останні новини: