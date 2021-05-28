Коронавірус 28 травня: хвороба "скосила" півтори тисячі українців, їх госпіталізували

Найбільше нових підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Києві, а також у Дніпропетровській, Львівській та Донецькій областях.
Станом на ранок п'ятниці, 28 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 3 306 жителів країни. Зокрема захворіли 169 дітей і 77 медичних співробітників.
За минулі 24 години госпіталізовано 1 402 людини; летальних випадків - 156, одужали 13 298 людей. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 196 673 людини;
- одужали - 2 020 216 осіб;
- летальних випадків - 50 232;
- проведено ПЛР-тестів - 10 131 355.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Влітку в Україні очікується істотне зниження захворюваності на коронавірус аж до осіннього періоду. При цьому ситуація з вакцинацією в країні поліпшується, заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.
- Відомий український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська попередила про всесвітню катастрофу через нову атаку коронавірусу. За її словами, існує ще одна група коронавірусів, які досі не циркулюють.
- Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус розповів, коли світу вдасться взяти пандемію коронавірусу під контроль. На його думку, ситуація з поширенням інфекції може вирішитися найближчими місяцями.
Автор: Анна Багрій