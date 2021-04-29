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Коронавірус 29 квітня: виявили 11,5 тис. нових хворих, померли майже 400 українців

29 квітня 2021, 08:17
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У столиці України поставили 940 діагнозів. Жертвами хвороби стали ще три десятки жителів міста.

коронавірус
За минулі 24 години госпіталізовано 3 096 осіб / Reuters

Станом на ранок четверга, 29 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 627 жителів країни. Зокрема захворіли 518 дітей та 259 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 3 096 осіб; летальних випадків - 387, одужали 18 442 людини. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов у Facebook.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1203), Дніпропетровській (1021), м. Київ (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 29 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 29 квітня

За останню добу в Києві виявили 940 випадків зараження коронавірусом, померли 30 людей, одужали - 784.

Всього в Києві захворіли 194 630 осіб, померли - 4 567, вилікувалися - 122 831.

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Коронавірус у Києві - статистика 29 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 059 465 осіб;
  • одужали - 1 635 333 людини;
  • летальних випадків - 43 778;
  • проведено ПЛР-тестів - 9 377 391.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

70 469 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 28 квітня 2021 року в Україні.

629 184 особи щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 10 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 940 випадків / 7736 щеплень;
  • Вінницька область - 276 випадків / 4015 щеплень;
  • Волинська область - 345 випадків / 1467 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 1021 випадок / 5791 щеплення;
  • Донецька область - 809 випадків / 1721 щеплення;
  • Житомирська область - 385 випадків / 2273 щеплення;
  • Закарпатська - 141 випадок / 1080 щеплень;
  • Запорізька область - 546 випадків / 1049 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 184 випадки / 916 щеплень;
  • Київська область - 341 випадок / 5685 щеплень;
  • Кіровоградська область - 174 випадки / 1466 щеплень;
  • Луганська область - 271 випадок / 539 щеплень;
  • Львівська область-667 випадків / 3889 щеплень;
  • Миколаївська область - 311 випадків / 2281 щеплення;
  • Одеська область - 518 випадків / 2683 щеплення;
  • Полтавська область - 666 випадків / 5640 щеплень;
  • Рівненська область - 386 випадків / 1713 щеплень;
  • Сумська область - 429 випадків / 2435 щеплень;
  • Тернопільська область - 312 випадків / 1755 щеплень;
  • Харківська область - 1203 випадки / 6234 щеплення;
  • Херсонська область - 277 випадків / 2930 щеплень;
  • Хмельницька область - 461 випадок / 1128 щеплень;
  • Черкаська область - 444 випадки / 3141 щеплення;
  • Чернівецька область - 131 випадок / 909 щеплень;
  • Чернігівська область - 389 випадків / 1993 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський заявив, що епідемія коронавірусу в Україні стрімко згасає і підпорядковується загальним інфекційним законам. При цьому медик зазначає, що зараз важко спрогнозувати, чи чекає нас у майбутньому спалах COVID-19.
  • Жорсткий карантин в Києві скасували. З 1 травня в Києві відновлює роботу в звичайному режимі без спецпропусків громадський транспорт. З 5 травня діти повернуться до шкіл.
  • Американські вчені стверджують, що знищити коронавірус можна менше ніж за секунду. Для цього потрібні дуже високі температури.
  • Пандемія коронавірусу накрила світ більш ніж рік тому. І за цей час вона не лише не завершилася, а й прискорилася. Таку заяву озвучили експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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