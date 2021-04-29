Коронавірус 29 квітня: виявили 11,5 тис. нових хворих, померли майже 400 українців

За минулі 24 години госпіталізовано 3 096 осіб / Reuters

Станом на ранок четверга, 29 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 627 жителів країни. Зокрема захворіли 518 дітей та 259 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 3 096 осіб; летальних випадків - 387, одужали 18 442 людини. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов у Facebook.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1203), Дніпропетровській (1021), м. Київ (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 29 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 29 квітня

За останню добу в Києві виявили 940 випадків зараження коронавірусом, померли 30 людей, одужали - 784.

Всього в Києві захворіли 194 630 осіб, померли - 4 567, вилікувалися - 122 831.

Коронавірус у Києві - статистика 29 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 059 465 осіб;

одужали - 1 635 333 людини;

летальних випадків - 43 778;

проведено ПЛР-тестів - 9 377 391.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

70 469 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 28 квітня 2021 року в Україні.

629 184 особи щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 10 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 940 випадків / 7736 щеплень;

Вінницька область - 276 випадків / 4015 щеплень;

Волинська область - 345 випадків / 1467 щеплень;

Дніпропетровська область - 1021 випадок / 5791 щеплення;

Донецька область - 809 випадків / 1721 щеплення;

Житомирська область - 385 випадків / 2273 щеплення;

Закарпатська - 141 випадок / 1080 щеплень;

Запорізька область - 546 випадків / 1049 щеплень;

Івано-Франківська область - 184 випадки / 916 щеплень;

Київська область - 341 випадок / 5685 щеплень;

Кіровоградська область - 174 випадки / 1466 щеплень;

Луганська область - 271 випадок / 539 щеплень;

Львівська область-667 випадків / 3889 щеплень;

Миколаївська область - 311 випадків / 2281 щеплення;

Одеська область - 518 випадків / 2683 щеплення;

Полтавська область - 666 випадків / 5640 щеплень;

Рівненська область - 386 випадків / 1713 щеплень;

Сумська область - 429 випадків / 2435 щеплень;

Тернопільська область - 312 випадків / 1755 щеплень;

Харківська область - 1203 випадки / 6234 щеплення;

Херсонська область - 277 випадків / 2930 щеплень;

Хмельницька область - 461 випадок / 1128 щеплень;

Черкаська область - 444 випадки / 3141 щеплення;

Чернівецька область - 131 випадок / 909 щеплень;

Чернігівська область - 389 випадків / 1993 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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