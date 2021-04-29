Коронавірус 29 квітня: виявили 11,5 тис. нових хворих, померли майже 400 українців

У столиці України поставили 940 діагнозів. Жертвами хвороби стали ще три десятки жителів міста.
Станом на ранок четверга, 29 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 627 жителів країни. Зокрема захворіли 518 дітей та 259 медпрацівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 3 096 осіб; летальних випадків - 387, одужали 18 442 людини. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов у Facebook.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1203), Дніпропетровській (1021), м. Київ (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 29 квітня
За останню добу в Києві виявили 940 випадків зараження коронавірусом, померли 30 людей, одужали - 784.
Всього в Києві захворіли 194 630 осіб, померли - 4 567, вилікувалися - 122 831.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 059 465 осіб;
- одужали - 1 635 333 людини;
- летальних випадків - 43 778;
- проведено ПЛР-тестів - 9 377 391.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
70 469 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 28 квітня 2021 року в Україні.
629 184 особи щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 10 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 940 випадків / 7736 щеплень;
- Вінницька область - 276 випадків / 4015 щеплень;
- Волинська область - 345 випадків / 1467 щеплень;
- Дніпропетровська область - 1021 випадок / 5791 щеплення;
- Донецька область - 809 випадків / 1721 щеплення;
- Житомирська область - 385 випадків / 2273 щеплення;
- Закарпатська - 141 випадок / 1080 щеплень;
- Запорізька область - 546 випадків / 1049 щеплень;
- Івано-Франківська область - 184 випадки / 916 щеплень;
- Київська область - 341 випадок / 5685 щеплень;
- Кіровоградська область - 174 випадки / 1466 щеплень;
- Луганська область - 271 випадок / 539 щеплень;
- Львівська область-667 випадків / 3889 щеплень;
- Миколаївська область - 311 випадків / 2281 щеплення;
- Одеська область - 518 випадків / 2683 щеплення;
- Полтавська область - 666 випадків / 5640 щеплень;
- Рівненська область - 386 випадків / 1713 щеплень;
- Сумська область - 429 випадків / 2435 щеплень;
- Тернопільська область - 312 випадків / 1755 щеплень;
- Харківська область - 1203 випадки / 6234 щеплення;
- Херсонська область - 277 випадків / 2930 щеплень;
- Хмельницька область - 461 випадок / 1128 щеплень;
- Черкаська область - 444 випадки / 3141 щеплення;
- Чернівецька область - 131 випадок / 909 щеплень;
- Чернігівська область - 389 випадків / 1993 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський заявив, що епідемія коронавірусу в Україні стрімко згасає і підпорядковується загальним інфекційним законам. При цьому медик зазначає, що зараз важко спрогнозувати, чи чекає нас у майбутньому спалах COVID-19.
- Жорсткий карантин в Києві скасували. З 1 травня в Києві відновлює роботу в звичайному режимі без спецпропусків громадський транспорт. З 5 травня діти повернуться до шкіл.
- Американські вчені стверджують, що знищити коронавірус можна менше ніж за секунду. Для цього потрібні дуже високі температури.
- Пандемія коронавірусу накрила світ більш ніж рік тому. І за цей час вона не лише не завершилася, а й прискорилася. Таку заяву озвучили експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я.