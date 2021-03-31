Коронавірус COVID-19 в Україні встановив смертельний антирекорд

За минулі 24 години госпіталізовано понад 5,5 тис. людей / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 11 226 жителів країни. Зокрема захворіла 491 дитина і 335 медпрацівників.

Як повідомив у Facebook глава МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовані 5 558 осиб; летальних випадків - 407; одужали - 6 405 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві (1100), Одеській (1012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 31 березня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 31 березня

За останню добу в Києві виявили 1 100 випадків зараження коронавірусом, померли - 38 людей, одужали - 26.

Всього в Києві захворіла 162 291 людина, померли - 3405, вилікувалися - 105 605.

Коронавірус у Києві - статистика 31 березня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 1 674 168 людей;

одужали - 1 313 481 особа;

летальних випадків - 32 825;

проведено ПЛР-тестів - 8 120 102.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

18 668 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 30 березня 2021 року в Україні. З них отримали 1 дозу - 14 432 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина.

231 566 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 231 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи.

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Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 1100 випадків / 1720 щеплень;

Вінницька область - 439 випадків / 860 щеплень;

Волинська область - 254 випадки / 640 щеплень;

Дніпропетровська область - 209 випадків / 1510 щеплень;

Донецька область - 705 випадків / 420 щеплень;

Житомирська область - 434 випадки / 970 щеплень;

Закарпатська - 370 випадків / 630 щеплень;

Запорізька область - 737 випадків / 900 щеплень;

Івано-Франківська область - 225 випадків / 878 щеплень;

Київська область - 430 випадків / 820 щеплень;

Кіровоградська область - 118 випадків / 520 щеплень;

Луганська область - 213 випадків / 450 щеплень;

Львівська область - 833 випадки / 1160 щеплень;

Миколаївська область - 247 випадків / 850 щеплень;

Одеська область - 1012 випадків / 530 щеплень;

Полтавська область - 293 випадки / 1050 щеплень;

Рівненська область - 591 випадок / 630 щеплень;

Сумська область - 487 випадків / 680 щеплень;

Тернопільська область - 202 випадки / 560 щеплень;

Харківська область - 906 випадків / 550 щеплень;

Херсонська область - 146 випадків / 200 щеплень;

Хмельницька область - 664 випадки / 590 щеплень;

Черкаська область - 374 випадки / 970 щеплень;

Чернівецька область - 211 випадків / 220 щеплень;

Чернігівська область - 26 випадків / 360 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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