Коронавірус COVID-19 в Україні встановив смертельний антирекорд

За минулі 24 години жертвами хвороби стали 407 українців. Загальна кількість летальних випадків - 32 825.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 11 226 жителів країни. Зокрема захворіла 491 дитина і 335 медпрацівників.
Як повідомив у Facebook глава МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовані 5 558 осиб; летальних випадків - 407; одужали - 6 405 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві (1100), Одеській (1012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 31 березня
За останню добу в Києві виявили 1 100 випадків зараження коронавірусом, померли - 38 людей, одужали - 26.
Всього в Києві захворіла 162 291 людина, померли - 3405, вилікувалися - 105 605.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 1 674 168 людей;
- одужали - 1 313 481 особа;
- летальних випадків - 32 825;
- проведено ПЛР-тестів - 8 120 102.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
18 668 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 30 березня 2021 року в Україні. З них отримали 1 дозу - 14 432 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина.
231 566 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 231 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи.
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Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 1100 випадків / 1720 щеплень;
- Вінницька область - 439 випадків / 860 щеплень;
- Волинська область - 254 випадки / 640 щеплень;
- Дніпропетровська область - 209 випадків / 1510 щеплень;
- Донецька область - 705 випадків / 420 щеплень;
- Житомирська область - 434 випадки / 970 щеплень;
- Закарпатська - 370 випадків / 630 щеплень;
- Запорізька область - 737 випадків / 900 щеплень;
- Івано-Франківська область - 225 випадків / 878 щеплень;
- Київська область - 430 випадків / 820 щеплень;
- Кіровоградська область - 118 випадків / 520 щеплень;
- Луганська область - 213 випадків / 450 щеплень;
- Львівська область - 833 випадки / 1160 щеплень;
- Миколаївська область - 247 випадків / 850 щеплень;
- Одеська область - 1012 випадків / 530 щеплень;
- Полтавська область - 293 випадки / 1050 щеплень;
- Рівненська область - 591 випадок / 630 щеплень;
- Сумська область - 487 випадків / 680 щеплень;
- Тернопільська область - 202 випадки / 560 щеплень;
- Харківська область - 906 випадків / 550 щеплень;
- Херсонська область - 146 випадків / 200 щеплень;
- Хмельницька область - 664 випадки / 590 щеплень;
- Черкаська область - 374 випадки / 970 щеплень;
- Чернівецька область - 211 випадків / 220 щеплень;
- Чернігівська область - 26 випадків / 360 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
- Минулого тижня коронавірус в Україні встановив низку антирекордів. Упродовж декількох днів щодоби збільшувалася кількість поставлених діагнозів, а станом на ранок 26 березня офіційно виявили найбільшу кількість хворих за 24 години за весь час епідемії.
- Станом на ранок 25 березня був зафіксований антирекорд за кількістю летальних випадків - 362 жертви хвороби.
- Станом на ранок середи, 24 березня, коронавірус в Києві вбив рекордну кількість пацієнтів за добу - жертвами хвороби стали 49 осіб.
- Лікар-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова пояснила, чому даними статистики не варто довіряти.
- Провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська вважає, що офіційна статистика щодо коронавірусу в Україні не відповідає дійсності. Насправді її можна множити на п'ять, а то і на десять. Всьому виною те, що українці більше не хочуть робити тести на COVID-19, хоча така можливість є.
- Науковці Національної академії наук України спрогнозували, коли в Україні буде пік третьої хвилі COVID-19 і заявили, що найближчими тижнями в Україні епідемія коронавірусу повинна піти на спад.