Коронавірус Дельта в Україні: МОЗ назвало кількість підтверджених випадків

В Україні зафіксовано 4 випадки штаму коронавірусу Дельта / Daniel Foster / flickr.com/

Згідно з даними на четвер, 15 липня, в Україні офіційно зафіксовано 4 варіанти коронавірусу, модифікація яких характерна для штаму Дельта. При цьому на території країни виявлено ще 7 штамів Альфа – британської варіації коронавірусної інфекції.

"13 липня Інститут молекулярної біології та генетики повідомив про результати секвенування 11 зразків від пацієнтів, зібраних у період з 21 травня по 24 червня. Ще у двох пацієнтів з Ужгорода виявлено інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, що має мутацію, характерну для штаму Дельта", - повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.

Також уточнюється, що чотири зразки, характерні для Дельти, були ввезені з Європи і Росії.читайте такожШтам Дельта: чому хворітимуть підлітки і що потрібно робити вже зараз

Інші мутації мають ознаки, які схожі на штам Альфа.

"Решта 7 зразків - мають мутації, характерні для штаму Альфа", - підкреслюється у повідомленні.

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Штам Дельта в Україні

На позачерговому засіданні Ради національної безпеки і оборони 23 червня обговорювалося питання циркуляції штаму COVID-19 Дельта в Україні і в світі, а також пов'язані з ним загрози державі.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що коронавірус варіації Дельта було вперше виявлено у Індії. Два випадки подібного варіанту інфекції були зафіксовані у жінки і дитини, які раніше повернулися з території Росії.

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська стверджувала, що новий небезпечний штам коронавірусу Дельта може спалахнути в Україні. Модифікація COVID-19 небезпечна тим, що вона швидко поширюється і вражає людей, які ще не перехворіли. Тому вона радить українцям зробити щеплення.