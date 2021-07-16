Коронавірус міг поширитися з китайської лабораторії - заява ВООЗ

Тедрос Адханом Гебрейесус зазначив, що сам був лаборантом, і визнав, що "нещасні випадки трапляються".
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус визнав, що версію про витік коронавірусу COVID-19 з лабораторії Уханьського Інституту вірусології в Китаї "передчасно" виключати.
Він зазначив, що сам працював у лабороаторії, та визнав, що "нещасні випадки трапляються", повідомляє The Associated Press.
"Я сам був лаборантом, я імунолог, і я працював в лабораторії, і в лабораторії трапляються нещасні випадки. Це звичайна справа", - сказав він.
Гебрейесус додав, що ВООЗ "просить Китай бути прозорим, відкритим і співпрацювати". При цьому він нагадав, що він уряд Китаю відмовився надати необроблені, персоналізовані дані про ранні випадки COVID-19 дослідникам Всесвітньої організації охорони здоров'я, які приїжджали в Ухань на початку цього року.
"Якщо ми отримаємо повну інформацію, ми зможемо виключити (лабораторний витік, - ред.)", — додав глава ВООЗ.
Варто зазначити, що дана заява Гебрейесуса суперечить звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо походження коронавірусу, в якому експерти називають версію про витік вірусу з лабораторії "вкрай малоймовірною", схиляючись до передачі COVID-19 від кажанів до людей через іншу тварину-носія.
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Звідки взявся коронавірус - про що раніше писав Главред:
- Коронавірус почав атакувати жителів планети взимку 2020 року - першим потрапив під удар Китай. Згодом SARS-CoV-2 поширився по всьому світу.
- Учені заявляли, що новий вірус COVID-19 з'явився в результаті генетичного схрещування коронавірусу кажанів і коронавірусу невідомого походження.
- Після того, як вчені досліджували геном нового коронавірусу, повідомлялося, що причиною появи коронавірусу найімовірніше стали змії. При цьому уточнювалося, що саме китайський крайт і китайська кобра - носії нового коронавірусу. Цих змій могли продавати на ринку морепродуктів в Ухані, де і був зафіксований перший спалах вірусу в Китаї.
- Пізніше вчені провели дослідження і з'ясували, що SARS-CoV-2 має всі ознаки виникнення в природі, а не в лабораторії.
- Доктор біологічних наук, професор Школи системної біології GMU (США) Анча Баранова також заявляла, що COVID - 19 має природне походження, в ньому не виявлено ознак втручання людини.
- У квітні американські військові заявили, що коронавірус має природне походження і не був розроблений в лабораторії китайського міста Ухань.
- Водночас ЗМІ писали, що COVID - 19 виник у лабораторії китайського міста Ухань, а її працівник став "нульовим пацієнтом". Китай нібито прагнув продемонструвати здібності країни у виявленні та боротьбі з вірусами.
- Була і конспірологічна версія походження коронавірусу. Розробник методології комплексної оцінки російської пропаганди Денис Богуш заявляв, що COVID-19 був штучно створений в лабораторіях РФ, а кінцевою метою його поширення по світу мало стати скасування антиросійських санкцій і затвердження авторитету господаря Кремля Володимира Путіна.