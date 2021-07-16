Коронавірус міг поширитися з китайської лабораторії - заява ВООЗ

Глава ВООЗ зробив заяву про походження коронавірусу COVID - 19 / Reuters

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус визнав, що версію про витік коронавірусу COVID-19 з лабораторії Уханьського Інституту вірусології в Китаї "передчасно" виключати.

Він зазначив, що сам працював у лабороаторії, та визнав, що "нещасні випадки трапляються", повідомляє The Associated Press.

"Я сам був лаборантом, я імунолог, і я працював в лабораторії, і в лабораторії трапляються нещасні випадки. Це звичайна справа", - сказав він.

Гебрейесус додав, що ВООЗ "просить Китай бути прозорим, відкритим і співпрацювати". При цьому він нагадав, що він уряд Китаю відмовився надати необроблені, персоналізовані дані про ранні випадки COVID-19 дослідникам Всесвітньої організації охорони здоров'я, які приїжджали в Ухань на початку цього року.

"Якщо ми отримаємо повну інформацію, ми зможемо виключити (лабораторний витік, - ред.)", — додав глава ВООЗ.

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Варто зазначити, що дана заява Гебрейесуса суперечить звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо походження коронавірусу, в якому експерти називають версію про витік вірусу з лабораторії "вкрай малоймовірною", схиляючись до передачі COVID-19 від кажанів до людей через іншу тварину-носія.

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