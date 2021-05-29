Коронавірус-мутант: з'явився гібрид індійського та британського штамів COVID-19

Стало відомо про новий штам коронавірусу / Reuters

Новий штам коронавірусу виявили у В'єтнамі. Він являє собою гібрид британського та індійського штамів.

Міністерство охорони здоров'я В'єтнаму вважає, що новий варіант ближче до індійського різновиду коронавірусу, але з мутаціями, притаманними британському, пише видання VnExpress.

Відзначається, що новий варіант має підвищену трансмісивність, особливо повітряно-крапельним шляхом. Також лабораторні дослідження підтвердили, що в'єтнамська версія коронавірусу дуже швидко відтворюється. Подібні характеристики дуже нагадують особливості британського штаму: той, як відомо, теж дуже швидко поширювався в популяції.

Звернемо увагу, що близько місяця тому у В'єтнамі почалася нова хвиля COVID-19. Постраждали дві північних провінції, де в основному зосереджені великі промислові підприємства з великим числом співробітників і, відповідно, підвищеними ризиками передачі інфекції.

Не виключено, що саме новий штам відповідальний за швидке поширення захворювання. До цих пір у В'єтнамі були виділені сім активних штамів коронавірусу, в тому числі британський, індійський і південноафриканський.

Додамо, що назва нового різновиду коронавірусу ще не придумали.

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