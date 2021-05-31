Коронавірус пішов на спад: за добу в Україні заразилися трохи більше тисячі людей

Коронавірус забрав життя 64 українців за минулу добу.
В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 1022 осіб, свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Серед них 58 дітей та 11 медиків, повідомляє прес-служба МОЗ.
Повідомляється, що було госпіталізовано 810 осіб. Водночас зафіксовано 64 летальних випадки. Одужали після коронавірусу 4934 людини.
Тестувань методом ПЛР здійснено 8 тис. 822.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68) областях та Києві (63).
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 202 тис. Одужали 2 млн 041 тис.082 людини. ПЛР-тестів проведено 10 млн 180 тис. Летальних випадків зареєстровано 50 тис.
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Коронавірус в Україні:
- Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що в Україну йде Новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.
- Влітку в Україні очікується істотне зниження захворюваності коронавірусом аж до осіннього періоду. При цьому ситуація з вакцинацією в країні поліпшується, заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.
- Відомий український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська попередила про всесвітню катастрофу через нової атаки коронавірусу. За її словами, існує ще одна група коронавірусів, які досі не циркулюють.
Автор: Олексій Тичина