Коронавірус пішов на спад: за добу в Україні заразилися трохи більше тисячі людей

Коронавірус в Україні пішов на спад / Reuters

В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 1022 осіб, свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Серед них 58 дітей та 11 медиків, повідомляє прес-служба МОЗ.

Повідомляється, що було госпіталізовано 810 осіб. Водночас зафіксовано 64 летальних випадки. Одужали після коронавірусу 4934 людини.

Тестувань методом ПЛР здійснено 8 тис. 822.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68) областях та Києві (63).

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 202 тис. Одужали 2 млн 041 тис.082 людини. ПЛР-тестів проведено 10 млн 180 тис. Летальних випадків зареєстровано 50 тис.

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Коронавірус в Україні: