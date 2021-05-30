Коронавірус "утік" з вуханьської лабораторії: у розвідці Великобританії знайшли "колиску" пандемії/ Reuters

У розвідці Великобританії заявили, що коронавірус COVID-19 може мати лабораторне походження. Однак, це потрібно перевіряти.

Як повідомило видання The Sunday Times з посиланням на джерела в спецслужбах Великобританії, розвідслужби переглянули версію походження вірусу SARS-CoV-2, який викликає коронавірусну інфекцію.

Спочатку лабораторне походження вірусу вважали малоймовірним, тепер же витік з вуханьської лабораторії розглядають як правдоподібний.

У центрі уваги західних спецслужб знаходиться Вуханьський інститут вірусології. З'явилася нова інформація про трьох дослідників, які працювали там, і захворіли на вірус у важкій формі в листопаді 2019 року.

На цей момент розвідка Сполученого Королівства розслідує можливий витік коронавірусу з цього інституту, який за запевненнями Пекіна, не був джерелом вірусу.

The Sunday Times пише також, що китайських вчених, ймовірно, примусили мовчати про те, що трапилося, коли вони хотіли привернути увагу до ймовірного витоку вірусу з лабораторії.

Раніше співробітники американської розвідки заявили, що у них є ще не досліджені дані, які можуть пролити світло на джерело пандемії коронавірусу.

Як пише New York Times з посиланням на високопоставлених чиновників американської адміністрації, розвідка США має намір використовувати "екстраординарні" комп'ютерні потужності, щоб з'ясувати, чи просочився вірус з лабораторії в китайському Вухані, чи поширився унаслідок контактів людей з тваринами.

Також днями видання The Wall Street Journal з посиланням на звіт американської розвідки повідомляло, що три науковці Вуханьського Інституту вірусології в Китаї лікувалися в медустанові ймовірно від коронавірусної інфекції у листопаді 2019 року, тобто за місяць до початку пандемії COVID-19. Ці дані можуть свідчити на користь гіпотези про витік SARS-CoV-2 з китайської лабораторії.