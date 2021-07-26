Коронавірус знижує інтелект інфікованих - вчені

Коронавірус знижує рівень інтелекту / Фото Reuters

Вчені стверджують, що у людей, які перенесли коронавірус, спостерігається когнітивний дефіцит. Причому, цей наслідок інфекції не проходить навіть після одужання і фіксується в масовій кількості.

Результати дослідження британських і американських вчених опубліковані у виданні The Lancet.

З'ясувати настільки невтішне відхилення дослідникам вдалося шляхом аналізу даних понад 81 тисячі осіб з перенесеним коронавірусним захворюванням і без нього, які проходили тест розумових здібностей Great British Intelligence Test.

У підсумку дослідження показало істотне зниження інтелекту після перенесеного коронавірусу. А найсерйозніший збиток коронавірус завдав тим пацієнтам, які перехворіли важкою формою із застосуванням ШВЛ.

Крім цього, вчені стверджують, що рівень інтелекту не відновлюється навіть через рік після одужання.

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Справа в тому, що коронавірус надає всебічний негативний ефект на людські здібності. Зокрема, абстрактне мислення і логіку.

Нагадаємо, дослідження, яке провели в Національному центрі інфекційних захворювань Сінгапуру, показало, що у кожної десятої людини, яка перенесла коронавірус, симптоми хвороби спостерігалися ще як мінімум пів року.

Найчастіше люди після одужання відчували тривалий кашель і задишку, рідше – стійку втому, запаморочення і безсоння.

При цьому, як вважають вчені, головною проблемою для тих, хто переніс COVID-19, є підвищений ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Всього, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі за час пандемії виявили понад 185 мільйонів хворих коронавірусом, а понад 4 мільйони людей померли.