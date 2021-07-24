Коронавірус у тварин: учені з'ясували, кого може заразити COVID-19 людина

Коронавірусом можуть заразитися кішки і мавпи / Фото pixabay.com

Коронавірусна інфекція вражає клітини дихальних шляхів різних тварин. Виявилося, що захворіти на COVID-19 можуть лише мавпи і представники сімейства котячих.

До такого висновку прийшла група зарубіжних учених в рамках дослідження в Європейському центрі по боротьбі та запобіганню захворювань, передає Emerging Infectious Diseases.

Досі точно невідомо, як і яким видам тварин коронавірус може передатися від людини.

"В рамках дослідження була використана унікальна колекція моделей культур клітин, що вистилають дихальні шляхи різних домашніх і диких тварин", - йдеться у статті.

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читайте такожМутація COVID-19 може провокувати проблеми з серцем у домашніх тварин - ученіВ цілому, біологи досліджували клітинні культури 12 видів ссавців, включаючи макаку-резус, кішку, тхора, собаку, свиню, кролика, кіз, велику рогату худобу, ламу, верблюдів і два види кажанів.

В результаті заразити коронавірусом вдалося лише клітини кішок і мавп.

Водночас, вчені зазначають, що вони не виявили явних ознак нуклеотидних переходів, необхідних для повноцінного розвитку у тварин коронавірусної інфекції.

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