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Коронавірус у тварин: учені з'ясували, кого може заразити COVID-19 людина

24 липня 2021, 09:38

Тварини можуть заразитися коронавірусом від людини, але не всі. Вчені з'ясували, хто з братів наших менших під загрозою.

коронавірус, кішка
Коронавірусом можуть заразитися кішки і мавпи / Фото pixabay.com

Коронавірусна інфекція вражає клітини дихальних шляхів різних тварин. Виявилося, що захворіти на COVID-19 можуть лише мавпи і представники сімейства котячих.

До такого висновку прийшла група зарубіжних учених в рамках дослідження в Європейському центрі по боротьбі та запобіганню захворювань, передає Emerging Infectious Diseases.

Досі точно невідомо, як і яким видам тварин коронавірус може передатися від людини.

"В рамках дослідження була використана унікальна колекція моделей культур клітин, що вистилають дихальні шляхи різних домашніх і диких тварин", - йдеться у статті.

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читайте такожМутація COVID-19 може провокувати проблеми з серцем у домашніх тварин - ученіВ цілому, біологи досліджували клітинні культури 12 видів ссавців, включаючи макаку-резус, кішку, тхора, собаку, свиню, кролика, кіз, велику рогату худобу, ламу, верблюдів і два види кажанів.

В результаті заразити коронавірусом вдалося лише клітини кішок і мавп.

Водночас, вчені зазначають, що вони не виявили явних ознак нуклеотидних переходів, необхідних для повноцінного розвитку у тварин коронавірусної інфекції.

Коронавірус у тварин - про що раніше писав Главред:

  • У квітні 2020 року в китайському місті Ухань коронавірус знайшли у кішок.
  • Пізніше випадок захворювання на коронавірус п'ятирічної домашньої кішки зафіксували в Москві.
  • Пізніше вчені з'ясували, що людина здатна передати коронавірус своїм домашнім вихованцям, зокрема – кішкам і собакам. Не виключено, що саме собаки більш сприйнятливі до зараження COVID-19, ніж кішки.
  • У квітні стало відомо, що на двох звірівницьких фермах в провінції Північний Брабант, на яких вирощують норок, тварини захворіли на коронавірус. Влада Нідерландів обмежила доступ до ферм в якості запобіжного заходу.
  • Пізніше в Нідерландах зафіксували перший випадок передачі COVID-19 від тварини людині - місцевий фермер заразився від норки.
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