Коронавірус у Києві 15 квітня: встановлено смертельний антирекорд

Жертвами хвороби за добу стали понад півсотні людей. Крім того, виявлено 1 625 нових випадків зараження COVID-19.
Київ знову виявився першим в Україні за кількістю нових офіційно поставлених діагнозів "коронавірус". Крім того, в столиці встановлено антирекорд за кількістю летальних випадків.
Як свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО, за останню добу в Києві виявили 1 625 випадків зараження коронавірусом, померла 51 особа, одужали - 706.
Всього в Києві захворіла 181 691 людина, померли - 4 072, вилікувалися - 113 240.
Коронавірус і карантин у Києві - про що раніше писав Главред:
- Станом на ранок 3 квітня в Києві зареєстрували рекордну кількість нових хворих - 2053. Тоді ж був встановлений попередній смертельний антирекорд - померли 50 осіб.
- Жорсткий карантин в Києві продовжили на 2 тижні – до 30 квітня. Епідеміологічна ситуація в місті не поліпшується.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися, рівень госпіталізацій знизився.
Автор: Анна Багрій