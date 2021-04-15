Коронавірус у Києві 15 квітня: встановлено смертельний антирекорд

Коронавірус у Києві вбив рекордну кількість пацієнтів / Фото Reuters

Київ знову виявився першим в Україні за кількістю нових офіційно поставлених діагнозів "коронавірус". Крім того, в столиці встановлено антирекорд за кількістю летальних випадків.

Як свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО, за останню добу в Києві виявили 1 625 випадків зараження коронавірусом, померла 51 особа, одужали - 706.

Всього в Києві захворіла 181 691 людина, померли - 4 072, вилікувалися - 113 240.

Коронавірус у Києві - статистика на ранок 15 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

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