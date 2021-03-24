Коронавірус у Києві вбив рекордну кількість пацієнтів за добу

Коронавірус встановив антирекорд у Києві за кількістю жертв хвороби / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 24 березня, в Києві поставили 1300 нових діагнозів "коронавірус" за добу.

Як свідчать дані, оприлюднені на сайті РНБО, з початку епідемії коронавірусу в столиці підтверджено 155 336 випадків COVID-19.

З початку епідемії в Києві одужали 103 122 людини, за минулу добу вдалося подолати хворобу 333 киянам.

При цьому столиця поставила новий антирекорд за кількістю жертв коронавірусу за останні 24 години - померли 49 пацієнтів (3 163 - за весь час пандемії).

Попередній максимум летальних випадків був зафіксований за добу 22 березня цього року – тоді жертвами хвороби в Києві стали 32 людини.

Коронавірус у Києві - статистика 23 березня / covid19.rnbo.gov.ua

У Київській області зафіксовано 89 388 випадків COVID-19 (813 нових випадків за добу). З початку епідемії одужала 75 431 людина (478 за добу), померли 1482 людини (21 за добу).

Коронавірус у Київській області - статистика 24 березня / covid19.rnbo.gov.ua

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