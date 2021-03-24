Коронавірус у Києві вбив рекордну кількість пацієнтів за добу

За останні 24 години в столиці України померли 49 пацієнтів з COVID-19, за весь час пандемії зафіксовано понад три тисячі летальних випадків.
Станом на ранок середи, 24 березня, в Києві поставили 1300 нових діагнозів "коронавірус" за добу.
Як свідчать дані, оприлюднені на сайті РНБО, з початку епідемії коронавірусу в столиці підтверджено 155 336 випадків COVID-19.
З початку епідемії в Києві одужали 103 122 людини, за минулу добу вдалося подолати хворобу 333 киянам.
При цьому столиця поставила новий антирекорд за кількістю жертв коронавірусу за останні 24 години - померли 49 пацієнтів (3 163 - за весь час пандемії).
Попередній максимум летальних випадків був зафіксований за добу 22 березня цього року – тоді жертвами хвороби в Києві стали 32 людини.
У Київській області зафіксовано 89 388 випадків COVID-19 (813 нових випадків за добу). З початку епідемії одужала 75 431 людина (478 за добу), померли 1482 людини (21 за добу).
Коронавірус і карантин у Києві - про що раніше писав Главред:
- 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні - до 9 квітня.
- Станом на неділю, 21 березня, Київська область потрапила в червону зону карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.
- У КМДА оголосили про умови роботи транспорту в Києві.
- Якщо впродовж 5 днів ситуація із захворюваністю на COVID-19 покращиться, Київ зможе вийти з карантину. Якщо картина погіршиться, обмеження посилять аж до зупинки роботи громадського транспорту, сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.