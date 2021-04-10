Коронавірус у Києві встановив смертельний антирекорд

За останню добу в Києві від наслідків коронавірусної хвороби померла 51 людина. З початку епідемії всього 3848 жертв.
Станом на ранок суботи, 10 квітня, столиця вже третій день поспіль опиняється на першому місці за кількістю нових поставлених діагнозів "коронавірус" по Україні.
Як свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО, за останню добу в Києві виявили 1605 випадків зараження коронавірусом, померла 51 людина (це рекордна кількість жертв хвороби), одужали - 695.
Всього в Києві з початку епідемії захворіли 175 872 людини, померли - 3848, вилікувалися - 110 832.
Коронавірус і карантин у Києві - про що раніше писав Главред:
- Станом на ранок 3 квітня у Києві зареєстрували рекордну кільксіть нових хворих - 2053. Жертв хвороби було 50.
- Через погіршення епідеміологічної ситуації з 5 квітня був посилений карантин в Києві. У місті ухвалили рішення про закриття дитячих садків і шкіл. Громадський транспорт на час посилених карантинних заходів перевозить пасажирів за спеціальними перепустками.
- Згідно з прогнозами доктора-імунолога Алли Волохи, посилений карантин у Києві, найімовірніше, триватиме ще кілька тижнів. У місті важка ситуація із захворюваністю і смертністю від коронавірусу.
- Мер столиці Віталій Кличко розповів, коли в Києві можуть ще більше посилити карантин. При цьому, за його словами, кияни легковажно ставляться до коронавірусу і карантину. Люди поводяться так, ніби локдауну не існує.
Автор: Анна Багрій