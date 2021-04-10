Коронавірус у Києві встановив смертельний антирекорд

Коронавірус у Києві вбив ще 51 людину / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 10 квітня, столиця вже третій день поспіль опиняється на першому місці за кількістю нових поставлених діагнозів "коронавірус" по Україні.

Як свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО, за останню добу в Києві виявили 1605 випадків зараження коронавірусом, померла 51 людина (це рекордна кількість жертв хвороби), одужали - 695.

Всього в Києві з початку епідемії захворіли 175 872 людини, померли - 3848, вилікувалися - 110 832.

Коронавірус в Києві-статистика 10 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

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