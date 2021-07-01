Коронавірус в Україні 1 липня: за добу поставили 705 нових діагнозів

Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Києві, Київській, Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях.
Станом на ранок четверга, 1 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 705 жителів країни. Зокрема захворіли 28 дітей і 18 медичних співробітників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 464 людини; летальних випадків - 51, одужали - 1 719 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 235 801 осіб;
- одужали - 2 168 387 осіб;
- летальних випадків - 52 391;
- проведено ПЛР-тестів - 10 861 246.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
- У Кабміні оголосили про старт бета-тесту сертифікатів вакцинації від коронавірусу в Україні. Сертифікати будуть доступні в мобільному додатку "Дія" з 1 липня 2021 року.
- З початку старту кампанії з вакцинації українців від коронавірусу у країні станом на 30 червня отримали однуе щеплення від COVID-19 майже два мільйони громадян, 650 тисяч - повністю вакциновані.
- На сьогоднішній день, згідно із затвердженою дорожньою картою вакцинації, щеплення від коронавірусу може отримати лише доросле населення країни. У МОЗ не виключають, що з часом можуть почати вакцинувати і дітей.
Автор: Анна Багрій