Коронавірус в Україні 10 липня: поставлено ще понад 500 діагнозів за добу

Перед вихідними кількість нових виявлених хворих на COVID-19 трохи знизилася.
Станом на ранок суботи, 10 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 507 жителів країни. Зокрема, захворіла 41 дитина і 33 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 364 людини; летальних випадків - 20, одужали - 809 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 240 753 людини;
- одужали - 2 176 919 осіб;
- летальних випадків - 52 592;
- проведено ПЛР-тестів - 11 020 262.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на ранок п'ятниці, 9 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 655 жителів країни. Було госпіталізовано 396 осіб; летальних випадків - 12, одужали - 885 осіб.
- Ситуація з COVID - 19 в Україні восени через штам Дельта багато в чому залежить і від самих українців, заявив глава МОЗ Віктор Ляшко. Він закликав українців вакцинуватися від коронавірусу.
- Також міністр запевнив, що будь-яка вакцина від COVID-19, яка сьогодні використовується в Україні та визнана ВООЗ, захищає від тяжкого або середнього перебігу хвороби.
- Лікар-епідеміолог, заслужений лікар України Людмила Мухарська заявила, що спалах COVID-штаму Дельта можливий вже в липні.
Автор: Анна Багрій