Коронавірус в Україні 10 липня: поставлено ще понад 500 діагнозів за добу

З коронавірусом госпіталізували ще 364 українця / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 10 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 507 жителів країни. Зокрема, захворіла 41 дитина і 33 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 364 людини; летальних випадків - 20, одужали - 809 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 10 липня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 240 753 людини;

одужали - 2 176 919 осіб;

летальних випадків - 52 592;

проведено ПЛР-тестів - 11 020 262.

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