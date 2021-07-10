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Коронавірус в Україні 10 липня: поставлено ще понад 500 діагнозів за добу

10 липня 2021, 08:17
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Перед вихідними кількість нових виявлених хворих на COVID-19 трохи знизилася.

коронавірус
З коронавірусом госпіталізували ще 364 українця / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 10 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 507 жителів країни. Зокрема, захворіла 41 дитина і 33 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 364 людини; летальних випадків - 20, одужали - 809 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 10 липня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 240 753 людини;
  • одужали - 2 176 919 осіб;
  • летальних випадків - 52 592;
  • проведено ПЛР-тестів - 11 020 262.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Станом на ранок п'ятниці, 9 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 655 жителів країни. Було госпіталізовано 396 осіб; летальних випадків - 12, одужали - 885 осіб.
  • Ситуація з COVID - 19 в Україні восени через штам Дельта багато в чому залежить і від самих українців, заявив глава МОЗ Віктор Ляшко. Він закликав українців вакцинуватися від коронавірусу.
  • Також міністр запевнив, що будь-яка вакцина від COVID-19, яка сьогодні використовується в Україні та визнана ВООЗ, захищає від тяжкого або середнього перебігу хвороби.
  • Лікар-епідеміолог, заслужений лікар України Людмила Мухарська заявила, що спалах COVID-штаму Дельта можливий вже в липні.
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