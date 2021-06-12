Коронавірус в Україні 12 червня: виявлено майже 1,3 тис. нових хворих

Одужали від коронавірусу за добу майже 5 тисяч людей / УНІАН

Станом на ранок суботи, 12 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 274 жителів країни. У тому числі захворіли 40 дітей і 53 медичних співробітника.

За минулі 24 години госпіталізовано 709 осіб; летальних випадків - 69, одужали 4 905 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 12 червня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 222 701 осіб;

одужали - 2 125 685 осіб;

летальних випадків - 51 646;

проведено ПЛР-тестів - 10 487 410.

Як повідомляв Главред, станом на ранок п'ятниці, 11 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 603 жителів країни. Було госпіталізовано 762 людини; летальних випадків - 70, одужали 5 583 людини.

Зазначимо, на вихідних 12-13 червня понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у 15 областях України та в Києві. Минулого тижня працювали всього 12 центрів.

Щеплюватимуть громадян, які записалися в лист очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку або через сайт Дія, або через контакт-центр МОЗ.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про виникнення синдрому підвищеної проникності стінки капілярів, як можливий побічний ефект після вакцинації британським препаратом AstraZeneca. В EMA переконані, що від вакцини варто відмовитися людям, які раніше страждали від вищевказаного синдрому.