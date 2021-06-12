Коронавірус в Україні 12 червня: виявлено майже 1,3 тис. нових хворих

У ТОП-5 регіонів, де найбільше поставлено діагнозів, увійшли Київ, Харківська, Київська, Львівська та Донецька області.
Станом на ранок суботи, 12 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 274 жителів країни. У тому числі захворіли 40 дітей і 53 медичних співробітника.
За минулі 24 години госпіталізовано 709 осіб; летальних випадків - 69, одужали 4 905 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 222 701 осіб;
- одужали - 2 125 685 осіб;
- летальних випадків - 51 646;
- проведено ПЛР-тестів - 10 487 410.
Як повідомляв Главред, станом на ранок п'ятниці, 11 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 603 жителів країни. Було госпіталізовано 762 людини; летальних випадків - 70, одужали 5 583 людини.
Зазначимо, на вихідних 12-13 червня понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у 15 областях України та в Києві. Минулого тижня працювали всього 12 центрів.
Щеплюватимуть громадян, які записалися в лист очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку або через сайт Дія, або через контакт-центр МОЗ.
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про виникнення синдрому підвищеної проникності стінки капілярів, як можливий побічний ефект після вакцинації британським препаратом AstraZeneca. В EMA переконані, що від вакцини варто відмовитися людям, які раніше страждали від вищевказаного синдрому.