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Коронавірус в Україні 12 червня: виявлено майже 1,3 тис. нових хворих

12 червня 2021, 08:19
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У ТОП-5 регіонів, де найбільше поставлено діагнозів, увійшли Київ, Харківська, Київська, Львівська та Донецька області.

Коронавірус, люди
Одужали від коронавірусу за добу майже 5 тисяч людей / УНІАН

Станом на ранок суботи, 12 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 274 жителів країни. У тому числі захворіли 40 дітей і 53 медичних співробітника.

За минулі 24 години госпіталізовано 709 осіб; летальних випадків - 69, одужали 4 905 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 12 червня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 222 701 осіб;
  • одужали - 2 125 685 осіб;
  • летальних випадків - 51 646;
  • проведено ПЛР-тестів - 10 487 410.

Як повідомляв Главред, станом на ранок п'ятниці, 11 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 603 жителів країни. Було госпіталізовано 762 людини; летальних випадків - 70, одужали 5 583 людини.

Зазначимо, на вихідних 12-13 червня понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у 15 областях України та в Києві. Минулого тижня працювали всього 12 центрів.

Щеплюватимуть громадян, які записалися в лист очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку або через сайт Дія, або через контакт-центр МОЗ.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про виникнення синдрому підвищеної проникності стінки капілярів, як можливий побічний ефект після вакцинації британським препаратом AstraZeneca. В EMA переконані, що від вакцини варто відмовитися людям, які раніше страждали від вищевказаного синдрому.

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