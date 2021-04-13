Коронавірус в Україні 13 квітня: за добу знайшли понад 11,5 тис. хворих

За минулі 24 години госпіталізовано 2 334 українця / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 13 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 680 жителів країни. Зокрема захворіла 501 дитина і 366 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 2 334 людини; летальних випадків - 457, одужали - 14 019 осіб. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві (1503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 13 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 13 квітня

За останню добу в Києві виявили 1503 випадки зараження коронавірусом, померли 42 людини, одужали - 605.

Всього в Києві захворіли 178 609 осіб, померли - 3 974, вилікувалися - 111 821.

​ Коронавірус у Києві - статистика 13 квітня / covid19.rnbo.gov.ua ​

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 1 872 785 осіб;

одужали - 1 430 234 людини;

летальних випадків - 37 758;

проведено ПЛР-тестів - 8 716 400.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

10 135 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 12 квітня 2021 року в Україні.

388 401 особа щеплена з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб.

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 1503 випадки / 1500 щеплень;

Вінницька область - 342 випадки / 70 щеплень;

Волинська область - 329 випадків / 170 щеплень;

Дніпропетровська область - 706 випадків / 850 щеплень;

Донецька область - 548 випадків / 480 щеплень;

Житомирська область - 188 випадків / 510 щеплень;

Закарпатська - 151 випадок / 190 щеплень;

Запорізька область - 577 випадків / 520 щеплень;

Івано-Франківська область - 63 випадки / 435 щеплень;

Київська область - 818 випадків / 290 щеплень;

Кіровоградська область - 84 випадки / 210 щеплень;

Луганська область - 252 випадки / 260 щеплень;

Львівська область - 838 випадків / 1510 щеплень;

Миколаївська область - 355 випадків / 350 щеплень;

Одеська область - 795 випадків / 430 щеплень;

Полтавська область - 794 випадки / 320 щеплень;

Рівненська область - 422 випадки / 440 щеплень;

Сумська область - 179 випадків / 250 щеплень;

Тернопільська область - 365 випадків / 360 щеплень;

Харківська область - 904 випадки / 200 щеплень;

Херсонська область - 88 випадків / 210 щеплень;

Хмельницька область - 382 випадки / 220 щеплень;

Черкаська область - 673 випадки / 0 щеплень;

Чернівецька область - 235 випадків / 260 щеплень;

Чернігівська область - 89 випадків / 100 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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