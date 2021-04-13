Коронавірус в Україні 13 квітня: за добу знайшли понад 11,5 тис. хворих

Летальних випадків - 457. З початку епідемії жертвами коронавірусної хвороби стали 37 758 українців.
Станом на ранок вівторка, 13 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 680 жителів країни. Зокрема захворіла 501 дитина і 366 медпрацівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 2 334 людини; летальних випадків - 457, одужали - 14 019 осіб. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві (1503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 13 квітня
За останню добу в Києві виявили 1503 випадки зараження коронавірусом, померли 42 людини, одужали - 605.
Всього в Києві захворіли 178 609 осіб, померли - 3 974, вилікувалися - 111 821.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 1 872 785 осіб;
- одужали - 1 430 234 людини;
- летальних випадків - 37 758;
- проведено ПЛР-тестів - 8 716 400.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
10 135 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 12 квітня 2021 року в Україні.
388 401 особа щеплена з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб.
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 1503 випадки / 1500 щеплень;
- Вінницька область - 342 випадки / 70 щеплень;
- Волинська область - 329 випадків / 170 щеплень;
- Дніпропетровська область - 706 випадків / 850 щеплень;
- Донецька область - 548 випадків / 480 щеплень;
- Житомирська область - 188 випадків / 510 щеплень;
- Закарпатська - 151 випадок / 190 щеплень;
- Запорізька область - 577 випадків / 520 щеплень;
- Івано-Франківська область - 63 випадки / 435 щеплень;
- Київська область - 818 випадків / 290 щеплень;
- Кіровоградська область - 84 випадки / 210 щеплень;
- Луганська область - 252 випадки / 260 щеплень;
- Львівська область - 838 випадків / 1510 щеплень;
- Миколаївська область - 355 випадків / 350 щеплень;
- Одеська область - 795 випадків / 430 щеплень;
- Полтавська область - 794 випадки / 320 щеплень;
- Рівненська область - 422 випадки / 440 щеплень;
- Сумська область - 179 випадків / 250 щеплень;
- Тернопільська область - 365 випадків / 360 щеплень;
- Харківська область - 904 випадки / 200 щеплень;
- Херсонська область - 88 випадків / 210 щеплень;
- Хмельницька область - 382 випадки / 220 щеплень;
- Черкаська область - 673 випадки / 0 щеплень;
- Чернівецька область - 235 випадків / 260 щеплень;
- Чернігівська область - 89 випадків / 100 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на 7 квітня коронавірус в Україні встановив новий смертельний антирекорд. COVID - 19 вбив за добу 481 українця.
- Станом на ранок 3 квітня коронавірус в Україні виявили у рекордної кількості українців - за добу було поставлено 20 341 діагноз.
- Станом на ранок 3 квітня в Києві також зареєстрували рекордну кількість нових хворих - 2053.
- У МОЗ назвали умову завершення пандемії COVID-19 за три тижні.
- Карантин в Україні триватиме ще довго, і скасування всіх обмежень може бути тільки до кінця 2021 року. Такий прогноз озвучив лікар Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський.
- Лікар-епідеміолог Людмила Мухарська заявила, що якщо захворюваність на коронавірус в Україні перевищить 25 тисяч осіб на добу, влада буде змушена піти на екстрені заходи. Зокрема, в країні можуть запровадити загальнонаціональний локдаун.