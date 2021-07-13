Коронавірус в Україні 13 липня: за добу - майже 500 нових діагнозів

Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Києві, Донецькій та Одеській областях.
Станом на ранок вівторка, 13 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 481 жителя країни. Зокрема захворіли 28 дітей та 11 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 249 осіб; летальних випадків - 36, одужали - 750 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (142), Донецькій (53), Одеській (49), Луганській (28) та Харківській (23) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 241 698 осіб;
- одужали - 2 178 279 осіб;
- летальних випадків - 52 640;
- проведено ПЛР-тестів - 11 063 662.
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Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на ранок понеділка, 12 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 174 жителів країни - це мінімальна кількість діагнозів з початку 2021 року.
- У найближчі тижні в Україні може різко зрости кількість нових випадків коронавірусу. Системний аналітик Євген Винищин вважає, що вже зараз потрібно вживати термінових заходів, прискорюючи вакцинацію людей з груп ризику, інакше катастрофічної ситуації не уникнути.
- Лікар-епідеміолог, заслужений лікар України Людмила Мухарська заявила, що спалах COVID-штаму Дельта можливий вже в липні.
- Ситуація з COVID - 19 в Україні восени через штам Дельта багато в чому залежить і від самих українців, заявив глава МОЗ Віктор Ляшко. Він закликав українців вакцинуватися від коронавірусу.
- Американська вакцина від коронавірусу Pfizer стала доступною в центрах вакцинації в Україні. Першим містом, в якому прищеплювали населення цим препаратом, став Чернігів.
- Міністерство охорони здоров'я почало використання антикоронавірусної мРНК-вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech в центрах масової вакцинації. Вакцина буде доступна всім бажаючим з пріоритетом для літніх людей і людей з супутніми захворюваннями.
Автор: Анна Багрій