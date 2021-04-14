Коронавірус в Україні 14 квітня: кількість нових діагнозів знову зросла

За минулу добу виявлено 14,5 тис. нових хворих. При цьому кількість жертв хвороби стабільно висока - рахунок йде на сотні щодня.
Станом на ранок середи, 14 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 14 553 жителів країни. У тому числі захворіли 612 дітей і 426 медпрацівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 5 063 людини; летальних випадків - 467, одужали - 12 384 особи. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1457), Харківській (1255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 14 квітня
За останню добу в Києві виявили 1457 випадків зараження коронавірусом, померли 47 людей, одужали - 713.
Всього в Києві захворіли 180 066 осіб, померли - 4 021 , вилікувалися -112 534.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 1 887 338 осіб;
- одужали - 1 442 618 осіб;
- летальних випадків - 38 225;
- проведено ПЛР-тестів - 8 770 753.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
15 152 особи щеплені проти COVID-19 за добу 13 квітня 2021 року в Україні.
403 553 людини щеплені з початку прищеплювальної кампанії.
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 1457 випадків / 1970 щеплень;
- Вінницька область - 380 випадків / 210 щеплень;
- Волинська область - 374 випадки / 470 щеплень;
- Дніпропетровська область - 606 випадків / 1710 щеплень;
- Донецька область - 837 випадків / 470 щеплень;
- Житомирська область - 392 випадки / 620 щеплень;
- Закарпатська - 157 випадків / 470 щеплень;
- Запорізька область - 876 випадків / 670 щеплень;
- Івано-Франківська область - 162 випадки / 487 щеплень;
- Київська область - 845 випадків / 0 щеплень;
- Кіровоградська область - 120 випадків / 350 щеплень;
- Луганська область - 321 випадок / 330 щеплень;
- Львівська область - 963 випадки / 2670 щеплень;
- Миколаївська область - 422 випадки / 450 щеплень;
- Одеська область - 906 випадків / 650 щеплень;
- Полтавська область - 900 випадків / 490 щеплень;
- Рівненська область - 616 випадків / 370 щеплень;
- Сумська область - 463 випадки / 270 щеплень;
- Тернопільська область - 469 випадків / 600 щеплень;
- Харківська область - 1255 випадків / 390 щеплень;
- Херсонська область - 208 випадків / 280 щеплень;
- Хмельницька область - 854 випадки / 640 щеплень;
- Черкаська область - 581 випадок / 0 щеплень;
- Чернівецька область - 204 випадки / 310 щеплень;
- Чернігівська область-185 випадків / 275 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус і карантин в Україні - про що раніше писав Главред:
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися, рівень госпіталізацій знизився.
- Станом на ранок вівторка, 13 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 680 жителів країни. З початку епідемії захворіли 1 872 785 осіб.
- Станом на 7 квітня коронавірус в Україні встановив новий смертельний антирекорд. COVID - 19 вбив за добу 481 українця.
- Станом на ранок 3 квітня коронавірус в Україні виявили у рекордної кількості українців - за добу було поставлено 20 341 діагноз.
- Станом на ранок 3 квітня в Києві також зареєстрували рекордну кількість нових хворих - 2053.
- 13 квітня в Україні почали робити щеплення китайською вакциною від коронавірусу СoronaVac компанії Sinovac Biotech. Препарат створено на основі інактивованого, тобто "вбитого" вірусу. Це друга вакцина від коронавірусу, якою щеплюватимуть в Україні.
- Керівник Центру респіраторної медицини клініки "Феофанія" Світлана Гук розповіла, навіщо колоти другу дозу вакцини від COVID-19.