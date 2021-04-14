Коронавірус в Україні 14 квітня: кількість нових діагнозів знову зросла

За минулі 24 години госпіталізовано понад 5 тис. осіб / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 14 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 14 553 жителів країни. У тому числі захворіли 612 дітей і 426 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 5 063 людини; летальних випадків - 467, одужали - 12 384 особи. Про це повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1457), Харківській (1255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні-статистика 14 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 14 квітня

За останню добу в Києві виявили 1457 випадків зараження коронавірусом, померли 47 людей, одужали - 713.

Всього в Києві захворіли 180 066 осіб, померли - 4 021 , вилікувалися -112 534.

​ Коронавірус у Києві-статистика 14 квітня / covid19.rnbo.gov.ua ​

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 1 887 338 осіб;

одужали - 1 442 618 осіб;

летальних випадків - 38 225;

проведено ПЛР-тестів - 8 770 753.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

15 152 особи щеплені проти COVID-19 за добу 13 квітня 2021 року в Україні.

403 553 людини щеплені з початку прищеплювальної кампанії.

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 1457 випадків / 1970 щеплень;

Вінницька область - 380 випадків / 210 щеплень;

Волинська область - 374 випадки / 470 щеплень;

Дніпропетровська область - 606 випадків / 1710 щеплень;

Донецька область - 837 випадків / 470 щеплень;

Житомирська область - 392 випадки / 620 щеплень;

Закарпатська - 157 випадків / 470 щеплень;

Запорізька область - 876 випадків / 670 щеплень;

Івано-Франківська область - 162 випадки / 487 щеплень;

Київська область - 845 випадків / 0 щеплень;

Кіровоградська область - 120 випадків / 350 щеплень;

Луганська область - 321 випадок / 330 щеплень;

Львівська область - 963 випадки / 2670 щеплень;

Миколаївська область - 422 випадки / 450 щеплень;

Одеська область - 906 випадків / 650 щеплень;

Полтавська область - 900 випадків / 490 щеплень;

Рівненська область - 616 випадків / 370 щеплень;

Сумська область - 463 випадки / 270 щеплень;

Тернопільська область - 469 випадків / 600 щеплень;

Харківська область - 1255 випадків / 390 щеплень;

Херсонська область - 208 випадків / 280 щеплень;

Хмельницька область - 854 випадки / 640 щеплень;

Черкаська область - 581 випадок / 0 щеплень;

Чернівецька область - 204 випадки / 310 щеплень;

Чернігівська область-185 випадків / 275 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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