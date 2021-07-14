Коронавірус в Україні 14 липня: кількість нових діагнозів COVID-19 почала зростати

Київ вже довгий час залишається незмінним лідером за кількістю виявлених хворих за добу.
Станом на ранок середи, 14 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 547 жителів країни. Зокрема захворіли 34 дитини та 23 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 409 осіб; летальних випадків - 25, одужали - 797 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 242 245 осіб;
- одужали - 2 179 076 осіб;
- летальних випадків - 52 665;
- проведено ПЛР-тестів - 11 082 234.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на ранок вівторка, 13 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 481 жителя країни. Було госпіталізовано 249 осіб; летальних випадків - 36, одужали - 750 осіб.
- Станом на ранок понеділка, 12 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 174 жителів країни - це мінімальна кількість діагнозів з початку 2021 року.
- У найближчі тижні в Україні може різко збільшитися кількість нових випадків коронавірусу. Системний аналітик Євген Винищин вважає, що вже зараз потрібно вживати термінових заходів, прискорюючи вакцинацію людей з груп ризику, інакше катастрофічної ситуації не уникнути.
- Лікар-епідеміолог, Заслужений лікар України Людмила Мухарська заявила, що спалах COVID-штаму Дельта можливий вже у липні.
- Міністерство охорони здоров'я почало використання антикоронавірусної мРНК-вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech в центрах масової вакцинації. Вакцина буде доступна всім бажаючим з пріоритетом для літніх людей та людей із супутніми захворюваннями.
Автор: Анна Багрій