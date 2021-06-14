Коронавірус в Україні 14 червня: виявлено рекордно мало хворих і жертв COVID-19

За минулу добу коронавірус побороли 3,3 тис. українців / Фото pixabay.com

Станом на ранок понеділка, 14 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 420 жителів країни. Зокрема, захворіли 32 дитини і двое медичних працівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 464 людини; летальних випадків - 13, одужали 3 328 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м.Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

Коронавірус в Україні - статистика станом на ранок 14 червня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 223 978 осіб;

одужали - 2 130 665 осіб;

летальних випадків - 51 692;

проведено ПЛР-тестів - 10 516 186.

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

На даний момент ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася, проте вже восени в країні очікується четверта хвиля захворювання. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Держава планує продовжити карантин, проте буде внесено певні зміни. Українці продовжать носити маски в приміщеннях і дотримуватися соціальної дистанції навіть у тому випадку, якщо більшість профілактичних заходів скасують.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький стверджував, що в Україні існують всі підстави для того, щоби послабити карантин. При цьому, за його словами, нова хвиля циркуляції коронавірусної інфекції очікується не раніше осені.