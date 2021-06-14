Коронавірус в Україні 14 червня: виявлено рекордно мало хворих і жертв COVID-19

В Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку 2021 року - 420 заражень за добу. Найбільше нових випадків у Києві та Запорізькій області.
Станом на ранок понеділка, 14 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 420 жителів країни. Зокрема, захворіли 32 дитини і двое медичних працівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 464 людини; летальних випадків - 13, одужали 3 328 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м.Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 223 978 осіб;
- одужали - 2 130 665 осіб;
- летальних випадків - 51 692;
- проведено ПЛР-тестів - 10 516 186.
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На даний момент ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася, проте вже восени в країні очікується четверта хвиля захворювання. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Держава планує продовжити карантин, проте буде внесено певні зміни. Українці продовжать носити маски в приміщеннях і дотримуватися соціальної дистанції навіть у тому випадку, якщо більшість профілактичних заходів скасують.
Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький стверджував, що в Україні існують всі підстави для того, щоби послабити карантин. При цьому, за його словами, нова хвиля циркуляції коронавірусної інфекції очікується не раніше осені.