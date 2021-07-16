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Коронавірус в Україні 16 липня: за добу поставили понад 700 нових діагнозів

16 липня 2021, 08:20
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Порівняно з попереднім днем кількість виявлених хворих знову зросла. Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Києві та Одеській області.

Коронавірус
З коронавірусом госпіталізували ще майже 400 українців / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 737 жителів країни. Зокрема захворіли 50 дітей і 16 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 387 осіб; летальних випадків - 17, одужали - 616 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 243 605 осіб;
  • одужали - 2 180 281 людина;
  • летальних випадків - 52 702;
  • проведено ПЛР-тестів - 11 120 046.
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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 16 липня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Станом на ранок четверга, 15 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 623 жителів країни. Було госпіталізовано 387 осіб; летальних випадків - 20, одужали - 589 осіб.
  • В Україні офіційно зафіксовано 4 варіанти коронавірусу, модифікація яких характерна для штаму Дельта. При цьому на території країни виявлено ще 7 штамів Альфа – британської варіації коронавірусної інфекції.
  • Восени в Україні очікується спалах індійського штаму коронавірусу Дельта, а в гіршому випадку — навіть в середині серпня. Такий прогноз озвучив відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський.
  • Міністерство охорони здоров'я України заперечує обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Однак не виключено, що в майбутньому розважальні заклади можна буде відвідувати лише за наявності сертифікату вакцинації й тесту на COVID-19.
  • Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус визнав, що версію про витік коронавірусу COVID-19 з лабораторії Уханьського Інституту вірусології в Китаї "передчасно" виключати. Він зазначив, що сам працював у лабороаторії, та визнав, що "нещасні випадки трапляються".
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