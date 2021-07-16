Коронавірус в Україні 16 липня: за добу поставили понад 700 нових діагнозів

З коронавірусом госпіталізували ще майже 400 українців / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 737 жителів країни. Зокрема захворіли 50 дітей і 16 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 387 осіб; летальних випадків - 17, одужали - 616 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 243 605 осіб;

одужали - 2 180 281 людина;

летальних випадків - 52 702;

проведено ПЛР-тестів - 11 120 046.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 16 липня 2021 / t.me/mozofficial

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